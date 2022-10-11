Đúng 16 giờ chiều nay (11/10) nhà phong thủy đã thấy và đánh giá 3 con giáp phúc khí căng tràn, trúng số độc đắc, lộc về như vũ bão, tiền của chất thành núi

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 07:30

3 con giáp có phong thủy may mắn, trúng số độc đắc vào hôm nay, cuộc sống lên hương bất ngờ, lộc về như bão, giàu có hơn người

Tuổi Dần

Đúng 16 giờ chiều nay (11/10) nhà phong thủy đã thấy và đánh giá 3 con giáp phúc khí căng tràn, trúng số độc đắc, lộc về như vũ bão, tiền của chất thành núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dần thích tranh giành ngôi đầu trong mọi việc và không muốn bị người khác hạ thấp. Bản mệnh có trí óc thông tuệ, tính cầu tiến, hiểu biết rộng và tài giỏi. Nếu ai đó gặp khó khăn Dần sẽ chủ động giúp đỡ.

Đúng 16 giờ rưỡi chiều nay (11/10), người tuổi Dần như đón một cuộc sống mới, tình cờ gặp những công việc yêu thích, kiếm được vô số tiền. Nhiều người làm ăn phát tài, gia đình vượng phát.

Vận đào hoa của Dần cũng rất tốt, một số người có thể dành cho đối phương một mái ấm trọn vẹn. Cuộc sống của Dần được dự báo là suôn sẻ và dư dả.

Lời khuyên cho người tuổi Dần là nên khiêm tốn trong hành động và tâm tính, điều này sẽ giúp bản mệnh giữ gìn sự may mắn.

Tuổi Mùi

Đúng 16 giờ chiều nay (11/10) nhà phong thủy đã thấy và đánh giá 3 con giáp phúc khí căng tràn, trúng số độc đắc, lộc về như vũ bão, tiền của chất thành núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi 16 giờ rưỡi chiều nay (11/10) cho thấy người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường quan lộc. Những mục tiêu của bản mệnh sắp như đã hoàn thành và đem lại kết quả tốt đẹp. Sự siêng năng và hết mình với công việc đem lại cho người tuổi này thời cơ thăng tiến trong công việc rất cao.

Đào hoa nở rộ đem lại cho người đơn thân nhiều thời cơ kết giao bạn bè, nhất là những người khác giới. Nếu hai người tìm được sự đồng điệu tâm hồn, khả năng thành đôi sẽ là rất cao. Người đơn thân cũng sớm tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự giới thiệu của người thân.

Tuổi Tý

Đúng 16 giờ chiều nay (11/10) nhà phong thủy đã thấy và đánh giá 3 con giáp phúc khí căng tràn, trúng số độc đắc, lộc về như vũ bão, tiền của chất thành núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý. Theo dự đoán tử vi của 12 con giáp trong đúng 16 giờ rưỡi chiều nay (11/10), vận thế của người tuổi Tý sẽ có sự chuyển biến tích cực. Những vất vả, xui xẻo thời gian qua sẽ dần tan biến, thay vào đó, Thần may mắn chính thức mỉm cười với bạn.Người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tin vui bất ngờ ập đến trong công việc khiến bạn luôn ở trong tâm thế làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật.

Trong năm nay, vận thế của tuổi Tý khá biến động, bạn liên tiếp gặp nhiều vận xui về sức khỏe khiến tài chính lao đao, phải chi trả nhiều khoản, công việc cũng ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng đừng lo, đúng 16 giờ rưỡi chiều nay (11/10), vận thế của bạn sẽ xoay chuyển 180 độ 

Cộng thêm bản tính thông minh, nhanh nhẹn hơn người, tuổi Tý một khi nhìn thấy cơ hội đổi đời là sẽ tận dụng kịp thời để "thừa thắng xông lên", nhờ đó, bạn chắc chắn sẽ đón cái Tết 2023 ấm no với những khoản thu về dịp cuối năm này.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



7 ngày tới (11-17/10) 3 con giáp có số đổi đời, trúng số độc đắc, tay cầm tiền tỷ, tài lộc đổ về như “vũ bão”, một bước lên mây

7 ngày tới (11-17/10) 3 con giáp có số đổi đời, trúng số độc đắc, tay cầm tiền tỷ, tài lộc đổ về như “vũ bão”, một bước lên mây

3 con giáp gặp số may mắn, rinh lộc về nhà, trúng số độc đắc, tiền vào như vũ bão, lộc lá phủ đầy vào 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp may mắn trúng số

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 13 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 13 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 13 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà