Đúng 16 giờ 30 chiều ngày mai (23/9) 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, kẻ đón người đưa, ai cũng kính nể

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 22:33

Các con giáp trúng số độc đắc ngày mai (23/9) tài lộc kéo vào nhà ồ ạt, tiền vô như nước sông Đà, làm ăn khấm khá, một bước lên mây.

Tuổi Mão

Đúng 16 giờ 30 chiều ngày mai (23/9) 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, kẻ đón người đưa, ai cũng kính nể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 16 giờ 30 ngày mai (23/9), là khoảng thời kì vô cùng may mắn khiến cho cho những người tuổi Mão làm gì cũng sẽ vô cùng giàu mang, phát tài, dễ thành đại gia mang số má, cầu được ước thấy. Hầu bao của Mão sẽ luôn rủng rỉnh, ko những tới từ những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng vô cùng dồi dào.

Thời khắc này, Mão làm đâu trúng mảnh ở đấy, ko cần phải lo thiếu trước hụt sau, tiền cứ nhảy vào tài khoản của bạn rần rần. Càng siêng năng làm việc, bạn sẽ càng giàu mang, ước mơ nhà đẹp, xe sang ko mấy chốc mà thực hiện được.

Con giáp này sẽ mang thể gặt hái được nhiều thành công viên mãn. Trong lúc nhiều người đang chật vật kiếm tiền thì con giáp này còn đang bận đếm tiền. Đây là khoảng thời kì cực vượng với người tuổi Mão, nhất là về đường tiền nong. Bản mệnh sẽ mang những biến chuyển rõ rệt trong vận trình, tài vận khởi sắc.

Tuổi Hợi

Đúng 16 giờ 30 chiều ngày mai (23/9) 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, kẻ đón người đưa, ai cũng kính nể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, hòa đồng. Người tuổi này sống thực tâm nên được nhiều người quý mến. Đầu óc họ “nảy số” rất nhanh. Họ sở hữu thể tiêu dùng nhiều cách để xử lý một vấn đề. Người tuổi này luôn nỗ lực hết sức để vượt qua giới hạn của bản thân.

Tử vi cho biết đúng 16 giờ 30 ngày mai (23/9), bản mệnh cứng cáp sẽ còn giàu lên một cách bất thần, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Đây sẽ là bước chuyển mình to to trong tài vận của những người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Tuổi Mùi

Đúng 16 giờ 30 chiều ngày mai (23/9) 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, kẻ đón người đưa, ai cũng kính nể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người tuổi Mùi là những người có phúc dày, cuộc sống tương đối nhàn hạ, an yên. Trong cuộc sống, con giáp này thường rất may mắn, làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp sáng láng, gia đình hạnh phúc, tính cách lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng. 

Tử vi dự báo rằng đúng 16 giờ 30 ngày mai (23/9), tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối nên có thể chạm tay tới thành công. Người làm kinh doanh có thể gặp được khách hàng tiềm năng, ký những hợp đồng giá trị lớn một cách suôn sẻ. Tuổi Mùi không ngừng cố gắng nên sự nghiệp ngày một vươn cao.

Người làm trong lĩnh vực nghiên cứu sẽ ngày một chứng tỏ tài năng và trở thành một trong những cá nhân ưu tú trong tổ chức của họ. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng tìm được hướng đi mới cho công việc kinh doanh cũng như đầu ra cho sản phẩm của mình. Trải qua nhiều khó khăn, thất bại, người tuổi Mùi sẽ đạt được mục tiêu mà mình hướng đến.

 



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuần sau (26/9-2/10) những con giáp sau làm chuyện gì cũng hỏng, gia đạo bất hòa, ở cơ quan gây mất lòng mọi người, cấp trên nghi ngờ, cấp dưới ganh ghét, khách hàng mất lòng tin

Tuần sau (26/9-2/10) những con giáp sau làm chuyện gì cũng hỏng, gia đạo bất hòa, ở cơ quan gây mất lòng mọi người, cấp trên nghi ngờ, cấp dưới ganh ghét, khách hàng mất lòng tin

Nhà tiên tri gửi lời chia buồn cho 3 con giáp vào tuần này gặp phải hạn tiểu nhân, làm gì cũng dễ bị phá, mọi chuyện đều khó thành công, tinh thần lao đao, suy sụp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn