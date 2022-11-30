Đúng 15h hôm nay (30/11): Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, ăn lộc Tổ tiên, hợp vía Thần tài, hết trúng số cả trăm tỷ lại làm ăn trúng mánh, cầm túi hứng vàng trong năm Quý Mão

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 06:30

Cùng theo dõi xem mình có là một trong ba con giáp cực may mắn vào năm Quý Mão tới không?

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi bước vào năm 2023, có cơ hội phát triển bản thân nên nhờ vậy mà vân xấu và khó khăn năm cũ dần được đẩy lùi. Thành quả thu thập được trong năm 2023, có thể nói là gấp 2, gấp 3 lần năm cũ.

Người sinh năm Hợi có đầu óc cẩn trọng, tầm nhìn xa trông rộng, khả năng học hỏi tuyệt vời nên rất dễ trở thành những nhà lãnh đạo tài ba.

Chẳng những vậy mà tuổi này còn được Trời phú cho tinh thần lạc quan, biết vượt lên trên khó khăn khẳng định chính mình. Mọi nỗ lực của bản mệnh được trời cao để mắt. sự nghiệp ngày càng thăng tiến, tài lộc không ngừng đổ về nhà.

Đúng 15h hôm nay (30/11): Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, ăn lộc Tổ tiên, hợp vía Thần tài, hết trúng số cả trăm tỷ lại làm ăn trúng mánh, cầm túi hứng vàng trong năm Quý Mão - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Bạn thuộc con giáp Sửu, bất cứ lúc nào cũng có vẻ ngoài rất phong độ, đầu óc linh hoạt, nhạy bén và khả năng giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt và dễ dàng hơn những người khác, do vậy rất may mắn, và sự giàu có cũng là hạng nhất.

Trong năm 2023, cuộc sống nhất định sẽ giàu sang, người khác ghen tị, tài lộc vào nhà, vận trình phi mã, có bước đột phá mới, thu được nhiều kết quả tốt. Năm nay phúc khí hội tụ. Chỉ cần bạn muốn kiếm tiền, chỉ cần bạn nỗ lực một chút, tiền sẽ liên tục đổ về, bạn sẽ được phúc báo cả đời, chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì bạn sẽ thành công và sống một cuộc sống hạnh phúc và không lo lắng. Bạn sẽ giành được vận may và kiếm được nhiều tiền.

Đúng 15h hôm nay (30/11): Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, ăn lộc Tổ tiên, hợp vía Thần tài, hết trúng số cả trăm tỷ lại làm ăn trúng mánh, cầm túi hứng vàng trong năm Quý Mão - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Nhắc đến những con giáp may mắn trong cuối tuần này không thể không kể đến tuổi Thìn, con giáp này chẳng những giỏi kiếm tiền, giỏi làm việc lớn mà đường tình duyên cũng thuận lợi không kém. Trong hai ngày cuối tuần, bản mệnh tự tin vào sức lực của bản thân mà chứng minh cho những người xung quanh thấy việc gì vào tay con giáp này cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Dù là ngày nghỉ nhưng cơ hội kiếm tiền không có dấu hiệu ngừng nghỉ, bản mệnh chẳng phải lo đến chuyện túng thiếu tiền bạc, bên cạnh đó cơ hội tăng lương thưởng đến gần. Bản mệnh nắm gọn trong tay số tiền lớn. Tử vi cuối tuần cho thấy bản mệnh hạnh phúc tràn trề, hòa hợp thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ công việc mà không khí gia đình cũng trở nên đầm ấm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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