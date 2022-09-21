Đúng 14h ngày 22/9: Top 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón vận tài lộc rực rỡ, hỷ sự liên miên

So với những con giáp khác, những người tuổi Ngọ không dễ dàng khuất phục trước những khó khăn, trắc trở. Trong cuộc sống này, càng gặp nhiều thử thách, tuổi Ngọ lại càng hoàn thiện bản thân hơn.

Trong ngày này những người tuổi Ngọ sẽ gặp tam hợp và đương nhiên họ cũng có thể nhận được sự phù hộ và giúp đỡ của quý nhân và thần tài, đường tài vận tổng thể tốt đẹp. Đặc biệt, mọi việc tiến triển thuận lợi, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều cơ hội, mọi thứ thăng hoa rực rỡ hơn, vận khí vô cùng thịnh vượng.

Tử vi dự đoán tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, Tuổi Tuất có vận trình khá tốt trong khoảng thời gian này. Đây là thời điểm tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng. Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. Trong khi đó, người đang làm ăn buôn bán cũng tìm được những hướng đi mới, giúp sự nghiệp phát triển rộng hơn, chiếm ưu thế so với đối thủ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chín chắn, vững vàng, đối xử chân thành, điềm đạm với cuộc sống, dù ở môi trường sống như thế nào họ vẫn luôn giữ được nét lạc quan, đối với người tuổi Sửu, họ biết ơn và bằng lòng hơn trong cuộc sống, sẵn sàng làm việc chăm chỉ để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, người cầm tinh con trâu sẽ sinh khí thịnh, quý nhân che chở, tài lộc hanh thông, sự chân thành, chăm chỉ của bạn có thể gây ấn tượng với quý nhân xung quanh, quý nhân phù trợ, gặt hái được nhiều thành công. Tại nơi làm việc các nhà lãnh đạo đánh giá cao về mọi mặt. Tất cả đều có những màn trình diễn tuyệt vời, nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, thu được nhiều tài sản hơn và tin vui vẫn tiếp tục.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.