Đúng 13h ngày 20/10: Cuộc sống 3 con giáp bế tắc, công việc gặp trở ngại, vận trình vất vả

Theo dõi tử vi vào khung giờ này, 3 con giáp vận trình xuống dốc, tài vận bị hao hụt, cần phải chú ý trong hành động.

Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ có nhiều suy nghĩ bế tắc, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán vấn đề của bạn. Công việc trong ngày khó hoàn thành theo đúng tiến độ. Những kẻ tiểu nhân ghen ghét có thể lợi dụng đó làm cái cớ để gây đàm tiếu, thị phi nhằm hạ bệ uy tín của bạn. Bạn nên tự mình thoát ra khỏi những điều tiêu cực trong đầu mình.

Ảnh minh họa: Internet Phương diện tài lộc được dự đoán cũng chưa ổn định. Dù trước đó bản mệnh vẫn kiếm được không ít tiền, nhưng hầu như kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không tích lũy được khoản nào. Thời điểm này tuổi Ngọ nên hạn chế thực hiện những giao dịch lớn bởi nó không mang lại lợi ích và tỷ lệ thành công cũng không cao. Tuổi Thìn Là con giáp xui xẻo vào khung giờ này, nên người tuổi Thìn làm việc gì cũng khó. Trên phương diện sự nghiệp, ảnh hưởng của hung tinh khiến bản mệnh trở nên nóng nảy hơn, bạn khó chịu với những ai hời hợt, kém cỏi hơn mình. Tuy nhiên, con giáp này hãy chú ý cách hành xử, bởi thái độ trịch thượng của bạn sẽ khiến nhiều người khó chịu, ảnh hưởng đến công việc khó có thể tiến triển thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet Đại Hao tác động khiến tuổi Thìn dễ vướng vào những rắc rối tài chính, thậm chí, trong trường hợp tệ nhất, bạn còn đánh mất một khoản tiền không hề nhỏ. Vì thế, bản mệnh cần phải lưu ý để chi tiêu tiết kiệm hơn, không phung phí tiền cho những món đồ không thực sự cần thiết. Tuổi Tý Người tuổi Tý sẽ phải chịu những biến động nhất định trong vận trình. Một vài thách thức sẽ khiến bạn cảm thấy hoang mang, bối rối, nhưng xét trên phương diện tích cực, đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai. Đừng quá lo lắng về những việc thậm chí còn chưa xảy đến, việc cần thiết lúc này là hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân và phát huy hết mức có thể. Ảnh minh họa: Internet Tài lộc lúc này chủ yếu vẫn giậm chân tại chỗ. Tuổi này nên có sự rõ ràng trong những vấn đề liên quan tiền nong, đồng thời không quá tin tưởng vào các mối quan hệ chỉ ở mức qua lại xã giao. Con giáp này không nên đầu tư tài chính hoặc cho vay mượn quá nhiều kẻo tài khí thâm hụt. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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