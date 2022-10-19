Tử vi 10h ngày 20/10: 3 con giáp này vận đỏ đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ 1, tài lộc đổ về dồn dập, may mắn gõ cửa liên miên

3 con giáp có thần tài chiếu mệnh tiền tài đỏ rực rỡ, lấy hết vận may của người khác, gặt được nhiều thành công nổi bật vào khung giờ này.
- Tử vi 4 ngày (17, 18, 19 và 20/10): Ganh tị với 3 con giáp có số hưởng nhất, bất ngờ nhận lộc liền tay, may mắn đổi đời
- Tử vi 5 ngày (từ ngày 16 đến 20/10): May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước
Tuổi Ngọ
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ có tâm lý tốt, tích cực và lạc quan. Họ luôn duy trì sự tiến bộ của mình nhờ những kinh nghiệm đạt được trong quá trình nỗ lực trong công việc. Nhờ đó, bản thân họ ngày càng mạnh mẽ, thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên nhiều lần. Thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ tạm biệt những ngày tháng vất vả, khốn khó, cuộc sống sẽ bắt đầu có những bước chuyển mình tốt đẹp hơn.
Người tuổi Ngọ nhờ trợ giúp của các sao tốt nên không còn đơn độc trên con đường mưu cầu. Con giáo này cũng sẽ gặp được những đối tác rất tốt, tương lai sau này càng thêm rực rỡ.
Tuổi Mùi
Tuổi Mùi được dự báo là sẽ rất vượng vận quý nhân. Nhờ được phúc tinh cao chiếu, tuổi Mùi sẽ thăng tiến rất nhiều trong công việc và sự nghiệp. Đặc biệt trong thời điểm cực thịnh, người tuổi Mùi sẽ càng vượng vận về tài lộc.
Những định hướng đúng đắn từ những dự án trọng điểm trong làm ăn, kinh doanh sẽ giúp cho kinh tế, tài chính của người tuổi Mùi đi đúng quỹ đạo cần có, từ đó thành quả sẽ bội thu dồn dập, "tiền vào như nước". Điều mà những chú Dê cần lưu ý là cần phát huy tối đa thế mạnh, ưu điểm của bản thân, khắc phục, chế ngự những hạn chế, khuyết điểm trong công việc, tránh đi theo lối mòn, theo "vết xe đổ" của những người đi trước.
Tuổi Tuất
Thời gian này là lúc con giáp tuổi Tuất có thể áp dụng những kỹ năng được trau chuốt trong thời gian qua vào công việc và đời sống cá nhân. Đừng chần chừ chờ đợi mà hãy chủ động thể hiện tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ khiến rất nhiều người khâm phục đấy.
Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, hãy chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao, chắc chắn bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, nếu quyết tâm, con giáp may mắn này còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho chính bản thân và mọi người xung quanh.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.