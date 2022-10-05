Người tuổi Thân bẩm sinh đã có phúc khí dồi dào, tài vận hưng vượng, tình cảm thuận lợi, đồng thời do có thông minh, hoạt bát, tâm địa lương thiện nên gặp được không ít quý nhân trong cuộc sống.

Công việc phát triển mạnh mẽ cũng sẽ đem lại nguồn thu nhập khủng, đồng thời sự nhanh nhẹn, thích ứng nhanh chóng với thời cuộc cũng sẽ giúp người tuổi Thân đầu tư vào lĩnh vực gì cũng thu lời nhanh chóng.

Đúng 12h02p trưa nay (5/10/2022), vận khí của con giáp này vô cùng vượng phát. Con giáp này sẽ đặc biệt may mắn trong công việc. Được cao nhân dẫn đường chỉ lối, tương trợ, người tuổi Thân thăng tiến nhanh chóng, sẽ gặt hái rất nhiều thành quả khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, tháng 10 này hứa hẹn là khoảng thời gian tuổi Tỵ có nhiều sự biến chuyển tích cực trong sự nghiệp. Đây là lúc để con giáp này tập trung phát triển bản thân và thể hiện năng lực của mình.

Bản mệnh có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp. Hãy trân trọng sự giúp đỡ đó và giúp đỡ mọi người khi có khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đúng 12h02p trưa nay (5/10/2022), người tuổi Tỵ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn, từ các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp tới chuyện công việc, hợp đồng, hợp tác.

Những thách thức đang chờ đợi phía trước song đừng quên trong đó cũng ẩn chứa nhiều cơ hội. Lúc khởi đầu sẽ khó tránh khỏi bỡ ngỡ nhưng hãy cứ bước tiếp và tin tưởng vào bản thân mình, tuổi Mão sẽ giành được thành quả xứng đáng. Bản mệnh có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp. Hãy trân trọng sự giúp đỡ đó và giúp đỡ mọi người khi có khả năng.

Tuổi Thìn

Xem tử vi trọn đời, đa phần người sinh ra trong năm Thìn có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Người tuổi này thường rất thông minh, có óc kinh doanh, hơn nữa đường quan lại cũng khá tốt. Cuộc sống này của họ đã được định sẵn là không tầm thường. Nhất định trở thành người tài.

Không gặp phải tai họa, có thể làm những việc bản thân muốn làm. Hầu hết những người cầm tinh con Rồng đều tràn đầy năng lượng, sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12h02p trưa nay (5/10/2022), ngoài việc có vận thế tốt làm chỗ dựa, họ suốt đời còn có một thân thể khỏe mạnh. Không gặp phải tai họa, có thể làm những việc bản thân muốn làm. Hầu hết những người cầm tinh con Rồng đều tràn đầy năng lượng, sức sống.

Cho dù hoạt động, phát triển ở ngành nghề nào, họ cũng có thể đạt được những thành tích tốt. Một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.