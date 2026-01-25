Đúng 12h trưa mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đón phía trước. Tài lộc trong tuần khá dồi dào, từ đầu tuần con giáp này đã tìm được nhiều cơ may kiếm tiền làm giàu cho mình.

Vận trình tình duyên của con giáp này khá yên bình, không có nhiều biến động. Bản mệnh biết cách để làm cho một nửa cảm thấy tin tưởng, yên lòng dù đôi bên cách xa nhau. Tuổi Tý cũng nên thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa.

Trong công việc, con giáp này rất hay thể hiện quan điểm của mình nhưng bản mệnh cần tiết chế lại, không nên thể hiện quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu biết ơn những người đã giúp đỡ bạn.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu luôn có cách cải thiện vị trí của bản thân, luôn thầm biết ơn những quý nhân tương.

Tình cảm: Trong tình yêu, tỏ ra bình ổn, nhưng sâu bên trong bạn cảm thấy cô đơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chạy theo thời gian chưa rõ mục đích bản thân muốn cải thiện điều gì.

Sức khoẻ: Bình tĩnh, từ tốn làm việc, suy nghĩ chu toàn cho sức khỏe bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có bước đột phá mạnh mẽ trong giai đoạn này khi họ làm gì cũng thắng lớn. Tử vi nói, vận khí mạnh mẽ giúp bản mệnh dễ dàng khẳng định vị thế, tạo dựng danh tiếng và mở rộng quy mô tài lộc một cách nhanh chóng. Họ đụng đâu thắng đó, làm một được mười, cuộc sống vô cùng đầ đủ, như ý.

Thời điểm này, tuổi Thìn làm gì cũng có quý nhân nâng đỡ nên vận trình hanh thông tuyệt đối, những kế hoạch lớn sẽ được triển khai suôn sẻ, khó khăn được tháo gỡ, bế tắc được giải tỏa, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, đầu tư, quản lý hoặc sáng tạo, tiền bạc không chỉ đến từ một nguồn mà có dấu hiệu sinh sôi đa hướng.

Quý nhân cũng hỗ trợ họ trên mọi nẻo đường, cuộc sông giàu có, đủ đầ viên mãn đang ở ngay trước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!