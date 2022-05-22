Đúng 12h hôm nay 22/5: Thời tới cản không kịp, những con giáp này trúng số đổi đời, một bước lên mây, tiền về tràn túi, có mặt trong danh sách đại gia

Vì có Thiên Tài chiếu mệnh nên các bạn tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày, hay có trúng thưởng hoặc may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng vội mừng, nếu không biết tiết chế bản thân thì lộc đi rất nhanh.

Nhân cơ hội này hãy cố gắng làm vững mạnh khả năng tài chính cũng như suy nghĩ kĩ càng về việc duy trì hướng đi này, chuyển từ việc phụ thành việc chính. Với những lĩnh vực còn bỡ ngỡ, nếu lo ngại rủi ro, bản mệnh có thể tìm hiểu hoặc học hỏi kinh nghiệm người đi trước rồi làm từng bước một.

May mắn có Tam Hội cục chỉ đường dẫn lối nên Sửu biết cách đối đãi với người ngoài và người nhà một cách khéo léo. Thời gian này bạn hay được mọi người khen thầm là có duyên nên ai cũng muốn làm quen với bạn.

Vận trình tài lộc vượng phát, đặc biệt là những người làm lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này dễ dàng tạo thiện cảm tốt với những người mới tiếp xúc nhờ tính cách thân thiện.

Vì có Thiên Tài chiếu mệnh nên các bạn tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có Lục Hợp nâng đỡ nên là người sống tình cảm, biết cách chăm lo cho gia đình. Dù bên ngoài là con giáp khó gần đến đâu thì khi về nhà bạn vẫn là người chu toàn, yêu thương con cái. Hôm nay không ai có thể trách được bạn nửa câu về cách sống.

Đường tài lộc nhờ Thủy sinh Mộc nên không có nhiều khoản chi tiêu phát sinh, bạn cũng dư dả hơn nhiều, chỉ cần điều chỉnh thêm một chút thì không có gì đáng lo. Hôm nay là ngày nghỉ nên hãy thả lỏng mình một chút, nhưng đừng mua sắm gì vì rất dễ bị hớ.

Tình cảm gia đình cũng rất tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh, mọi người quan tâm và chăm sóc cho nhau, không khí gia đình ấm áp hòa thuận tạo động lực cho bản mệnh để yên tâm cố gắng làm việc, mong muốn đem tới những gì tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình.

Đường tình duyên rộng mở, đào hoa khởi sắc, người độc thân chuẩn bị đón nhận tin vui. Con giáp này có thể sẽ nhận được những lời tỏ tình từ người khác phái, chỉ cần bản mệnh gật đầu đồng ý là có ngay một người sẵn sàng yêu thương và chăm sóc cho mình.

Tình cảm gia đình cũng rất tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh, mọi người quan tâm và chăm sóc cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày mới tuổi Thân được Chính Quan nâng bước nên công việc may mắn hơn nhiều con giáp khác. Đặc biệt là những người làm quan, thi cử thì sắp đón nhận nhiều tin vui. Chủ nhật này cũng là cơ hội cho những ai bắt đầu khai trương, hợp tác làm ăn. Vận trình tài lộc rực rỡ, người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều nhận được khoản dư dôi.

Đặc biệt, người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc suôn sẻ, thậm chí còn có khả năng nhận thêm nhiều khoản thưởng thêm nhờ thành tích làm việc tốt. Nhờ biết chi tiêu tiết kiệm, lập kế hoạch tài chính hợp lý, bản mệnh có được cho mình một khoản kha khá để phòng khi cần thiết.

Đường tình cảm đẹp đẽ nhờ Kim sinh Thủy. Người ấy là chỗ dựa đáng tin cậy để bạn sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Trong ngày dễ mà có tin vui liên quan đến cưới hỏi, sinh nở hoặc có người thân ở xa đến thăm.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân có được nhiều niềm vui. Ngày này yêu thương tràn đầy, các cặp đôi bên nhau quấn quýt không rời, tình yêu thăng hoa rực rỡ, tạo nên những niềm vui không gì có thể sánh bằng.

Ngày mới tuổi Thân được Chính Quan nâng bước nên công việc may mắn hơn nhiều con giáp khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo