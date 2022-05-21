Đúng giờ Sửu cuối tuần ngày 22/5: CHÍNH QUAN phù trợ, những con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, cầu được ước thấy, công danh rạng rỡ, tài khoản nhảy số ầm ầm, đào hoa đỏ thắm, viên mãn vô biên

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 22/5/2022 hôm nay, tuổi Mão đón tin vui về nhân duyên tốt lành. Con giáp này dễ dàng làm quen với mọi người ở môi trường mới và gây được ấn tượng tốt, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết, có lợi cho công việc và đời sống cá nhân.

Tài vận, mọi việc hanh thông. Hiệu suất tốt nên có thể nhận được tiền thưởng và hoa hồng.

Công việc thuận lợi, xử lý tốt, được sếp thăng chức. Ấn tượng của mọi người về bạn ngày càng tốt.. Dù cũng xuất hiện thử thách nhưng đều trong tầm kiểm soát, với năng lực cũng như các mối quan hệ bản mệnh đang có thì sẽ nhanh chóng giải quyết. Điều đáng lưu tâm là tuổi Mão cần có bước đột phá chứ không thể mãi quanh quẩn ở vị trí an toàn như hiện tại.

Con số may mắn: 4, 15, 27

Cẩn trọng: Hôm nay tuổi Mão phải tự làm nhiều việc mà trước giờ bạn chưa từng làm.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Màu sắc may mắn: Hồng, đỏ tươi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 22/5/2022 hôm nay, tuổi Mão đón tin vui về nhân duyên tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 22/5/2022 hôm nay, tuổi Hợi được hưởng lợi từ cát thần. Tài vận tăng tiến không ngừng, con giáp này nhờ thế mà tài lộc đầy túi, tiền bạc đầy tay, không cần phải lo lắng quá nhiều về tài chính khi mà tiền hết rồi lại có. Tài vận, tiền thưởng của công ty giúp bạn rủng rỉnh.

Đặc biệt, người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc suôn sẻ, thậm chí còn có khả năng nhận thêm nhiều khoản thưởng thêm nhờ thành tích làm việc tốt. Nhờ biết chi tiêu tiết kiệm, lập kế hoạch tài chính hợp lý, bản mệnh có được cho mình một khoản kha khá để phòng khi cần thiết.

Công việc tương đối tốt, có thể thích ứng nhanh với dự án mới. Bạn có thể phân tích được trọng điểm, có biện pháp xử lý. Điều này khiến sếp rất hài lòng.

Con số may mắn: 7, 19, 27

Cẩn trọng: Tuổi Hợi nên cảnh giác với tuổi Thân.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Màu sắc may mắn: Xanh lá mạ, trắng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 22/5/2022 hôm nay, tuổi Hợi được hưởng lợi từ cát thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tình duyên của Thân ngày càng tốt, bạn nên chủ động. Phụ nữ không thích ở nơi đông người mà thích không gian riêng tư, lãng mạn, cơ hội tỏ tình thành công tương đối cao.

Công việc, có quý nhân trợ giúp. Tuy nhiên, bạn cần chăm chỉ hơn, không thể phụ thuộc quá nhiều vào người khác và không có chính kiến riêng.

Các cặp đôi có một ngày tình cảm ấm áp. Dù cả hai không phải lúc nào cũng nói những lời nói ngọt ngào như mật nhưng từng hành động quan tâm, chăm sóc đều chứng tỏ tình yêu mà hai người dành cho nhau. Chẳng gì có thể ngăn cản được tình cảm của hai người đang càng ngày càng thăng hoa.

Tài vận, bạn nên thể hiện hết khả năng của mình trong công việc để được tăng lương, thăng chức.

Con số may mắn: 4, 23, 38

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Màu sắc may mắn: Trắng

Tình duyên của Thân ngày càng tốt, bạn nên chủ động - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo