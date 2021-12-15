Đúng 12 ngày tới bạc vàng ‘tràn bờ’, 3 con giáp có lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 05:16

Trong vòng 12 ngày tới, 3 con giáp này sẽ có quý nhân giúp đỡ, tài lộc vào nhà như nước lũ, đếm tiền sái tay, tương lai xán lạn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi không chỉ siêng năng mà còn thấu tình đạt lý, nên luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, không những sự nghiệp viên mãn và tài vận cũng dồi dào.

Tử vi học có nói, trong 12 ngày tới, cuộc sống tuổi Hợi sẽ bước lên tầm cao mới. Những tháng đầu năm tuy có khó khăn, nhưng từ thời gian này trở đi, tuổi Hợi thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Đúng 12 ngày tới bạc vàng ‘tràn bờ’, 3 con giáp có lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi sẽ được sống viên mãn sung túc về tình lẫn tiền, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, thậm chí có cơ hội tốt xuất hiện trước mặt, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa ngoài mong đợi. Từ giữa năm đếm cuối năm, tuổi Hợi làm gì cũng nên mở lòng thoải mái thì tài vận mới dồi dào, có người có thể trở thành đại gia.

Tuổi Ngọ

Trong thời gian qua, Ngọ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nhưng nhờ bản lĩnh tuyệt vời của mình mà vượt qua một cách ngoạn mục. Đặc biệt, trong 12 ngày tới, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ bước lên tầm cao mới, họ sẽ tìm được cơ hội để thăng hoa, cuối năm có người còn đổi nhà đổi xe.

Đúng 12 ngày tới bạc vàng ‘tràn bờ’, 3 con giáp có lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 12 ngày tới đây, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần khi vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, mọi khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó họ còn gặp được quý nhân, được hậu thuẫn và tạo cơ hội để làm giàu. Cuối năm, tuổi Ngọ không chỉ tích góp được khoản tiền lớn mà còn xây dựng được sự nghiệp viên mãn. Ngọ làm gì cũng gặp nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến tình duyên đều có khởi sắc đáng kể. Đặc biệt, đối với người kinh doanh làm ăn, thời gian tới sẽ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần cù, siêng năng, không ngại đối mặt với thử thách để rèn luyện bản thân, để tích lũy được kinh nghiệm xây dựng cuộc đời viên mãn. Năm 2021 này là năm có nhiều điều đáng mong chờ đối với tuổi Mùi, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì tình tiền viên mãn không ngừng.

Đúng 12 ngày tới bạc vàng ‘tràn bờ’, 3 con giáp có lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 12 ngày tới, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có những bước chuyển bất ngờ. Vào đầu năm, tuổi Mùi sẽ không cảm nhận được điều này, phải đến giữa năm trở đi, vận may tuổi Mùi mới lội ngược dòng. Đặc biệt, mọi khó khăn ngày trước của tuổi Mùi đều được giải quyết ổn thỏa. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Mùi phát triển sự nghiệp, tìm kiếm được cơ hội làm giàu. Cuối năm 2021 tới đây, tài chính tuổi Mùi sẽ được cải thiện, ngoài ra còn gặp được nhân duyên tốt khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp