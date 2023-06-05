Đúng 12 ngày cuối tháng 4 âm lịch, quý Nhân vẫy gọi, Tài Tinh đón mừng, 3 con giáp muốn vàng được vàng, sung túc an nhàn, tình - tiền đều đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 05/06/2023 11:36

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này sự nghiệp mỹ mãn, thu lợi dồi dào, thành công êm đẹp, công danh thuận lợi.

Tuổi Tuất

Trong 12 ngày cuối tháng 4 âm lịch là giai đoạn may mắn nhất của người tuổi Tuất. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ bước vào cục diện “danh lợi song thu”. Không chỉ mặt tài chính, sự nghiệp cũng vô cùng mỹ mãn. Theo tử vi 12 con giáp, dù cho là học tập hay công việc, người tuổi Tuất đều đạt được những kết quả tốt nhất khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Con giáp này cũng có được nguồn thu dồi dào từ công việc chính ổn định và từ những khoản đầu tư thông minh. Không chỉ vậy, họ còn được thần tài chiếu cố nồng hậu, tài lộc đầy nhà, công việc tiến triển giúp họ tìm được con đường thăng hoa, thu hoạch được nhiều, cuộc sống bất ngờ viên mãn thịnh vượng.

Đúng 12 ngày cuối tháng 4 âm lịch, quý Nhân vẫy gọi, Tài Tinh đón mừng, 3 con giáp muốn vàng được vàng, sung túc an nhàn, tình - tiền đều đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong bất kì hoàn cảnh nào, tuổi Dần vẫn có thể một mình đương đầu với mọi thứ và giải quyết êm đềm trong một nốt nhạc. Họ hiểu được giá trị của cuộc sống này, thất bại ở đâu thì đứng lên ở đó, nên dù có khó khăn nhưng tuổi Dần vẫn rất kiên cường và mạnh mẽ.

Trong 12 ngày cuối tháng 4 âm lịch , tuổi Dần đặc biệt gặp được nhiều may mắn hơn. Họ bắt đầu có cơ hội gặp được nhiều người tốt, có khả năng giúp đỡ nhiều trong công việc. Không những thế, đường tài vận trong thời gian này cũng tăng vọt đáng kể, chuyện tốt cứ tự động tìm đến, bản mệnh sẽ may mắn, thậm chí có khả năng mua nhà mua xe.

Đúng 12 ngày cuối tháng 4 âm lịch, quý Nhân vẫy gọi, Tài Tinh đón mừng, 3 con giáp muốn vàng được vàng, sung túc an nhàn, tình - tiền đều đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Năm 2023 này, cuộc sống tuổi Hợi sẽ bước lên một tầm cao mới, đặc biệt là trong thời gian 12 ngày cuối tháng 4 âm lịch. Tiền bạc của tuổi Hợi cũng đến nhanh và dễ dàng hơn người khác. Sắp tới họ sẽ có khả năng xây dựng cuộc sống thăng hoa đáng ghen tị. Con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận chuyện vui sắp tới, sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc.

Đúng 12 ngày cuối tháng 4 âm lịch, quý Nhân vẫy gọi, Tài Tinh đón mừng, 3 con giáp muốn vàng được vàng, sung túc an nhàn, tình - tiền đều đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ ngày 13/4 đến 22/4 âm lịch, 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc đầy nhà, hưởng đủ vinh hoa - phú quý, một đường thẳng tiến

Từ ngày 13/4 đến 22/4 âm lịch, 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc đầy nhà, hưởng đủ vinh hoa - phú quý, một đường thẳng tiến

Trong khoảng thời gian từ ngày 13/4 đến 22/4 âm lịch, 3 con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, tha hồ giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 4 âm lịch tử vi ngày 18/4 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 47 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 58 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy