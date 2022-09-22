Đúng 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 23/9/2022, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp trúng số độc đắc, thần tài quý nhân phù trợ, sự nghiệp xán lạn, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 14:48

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 23/9/2022, 3 con giáp may mắn này có vận trình hanh thông, tương lai xán lạn, tài lộc rực rỡ, giàu có dư dả.

Tuổi Tỵ

Đúng 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 23/9/2022, người tuổi Tỵ sẽ hoan hỷ đón tin vui. Vốn là người khôn ngoan, khéo léo và ham học hỏi, nay gặp trúng vận may, có thể nói vận trình của con giáp này sẽ lên như diều gặp gió.

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian này chính là cơ hội để con giáp may mắn này khẳng định năng lực bản thân, ghi dấu ấn với lãnh đạo. Về tài lộc, thiên thời địa lợi nhân hòa, người tuổi Tỵ làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào cũng sẽ rủng rỉnh hơn trong tháng tới.

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Đúng 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 23/9/2022, người tuổi Tỵ sẽ hoan hỷ đón tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Hợi nhân hậu, hiền lành, luôn biết nghĩ cho người khác và sống chan hòa, không bon chen sân si. Trong số những con giáp, người tuổi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất.

Đúng 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 23/9/2022, người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp bản mệnh thăng hoa cả tình lẫn tiền. Người tuổi Hợi không chỉ giàu có về vật chất mà đời sống tình cảm trong thời gian tới cũng có nhiều tiến triển tốt đẹp bất ngờ.

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Đúng 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 23/9/2022, người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão vốn sống tình cảm, hiền lành và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Trong số những con giáp, tuổi Mão là người không tham vọng, họ mưu cầu một cuộc sống bình yên nên luôn cố gắng hết sức để bảo vệ, giữ gìn mọi thứ thật viên mãn.

Đúng 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 23/9/2022, tuổi Mão cũng gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đến liên tiếp giúp họ có khả năng đổi đời. Người tuổi Mão sẽ tìm được hướng đi riêng trong công việc, càng cố gắng càng kiếm được nhiều tiền. Nhìn chung, tuổi Mão sẽ công thành danh toại khiến ai cũng ngưỡng mộ, nếu không giàu có như mong đợi thì ít nhất tài vận cũng khởi sắc.

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Đúng 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 23/9/2022, tuổi Mão cũng gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đến liên tiếp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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