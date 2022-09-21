Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 22/9/2022, khởi đầu thuận lợi bình an, 3 con giáp thăng hoa cả về tiền bạc lẫn tài lộc, giàu có dư dả, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 13:28

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 22/9/2022, 3 con giáp may mắn này có nhiều điềm lành, công danh suôn sẻ, tiền của đề huề, cầu được ước thấy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trời sinh thông minh, tài giỏi. Họ có khả năng kiếm được rất nhiều tiền và gây dựng cuộc sống viên mãn. Trong cuộc sống, tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng, không để bản thân rơi vào bế tắc.

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 22/9/2022, người tuổi Tý sẽ gặt hái nhiều may mắn hơn. Sự nghiệp và đời sống tinh thần của tuổi Tý đều thăng hoa. Dự báo, người tuổi Tý sẽ thăng hoa cả về tiền bạc lẫn tình cảm, cuộc sống tương lai của con giáp may mắn này ngày một tươi sáng.

con giap may man 1
Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 22/9/2022, người tuổi Tý sẽ gặt hái nhiều may mắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Mùi là người hiền lành, hòa đồng và kiên trì. Trong công việc, tuổi Mùi biết cách giữ vững tinh thần và luôn tin rằng không bao giờ là quá muộn để học tập và cố gắng. Con giáp này là những người lãnh đạo tài giỏi, những người đồng nghiệp, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 22/9/2022, tài vận của Mùi cũng được cải thiện rõ rệt, vì thế Mùi chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may. Đặc biệt, nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, Mùi có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ.

con giap may man 2
Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 22/9/2022, tài vận của Mùi cũng được cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 22/9/2022, cuộc sống người tuổi Mão sẽ có nhiều thay đổi tích cực đáng mong chờ. Đối với người tuổi Mão đầu năm khó khăn bao nhiêu thì cuối năm sẽ được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu. Tuy không phải là người có quá nhiều tham vọng, nhưng tuổi Mão sẽ là con giáp được trời ban nhiều phước lành, được hưởng nhiều hơn những thứ mà mình cần.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Thời gian sắp tới, tuổi Mão nếu không phải là đại gia giàu có thì cũng là người có tiền bạc dư dả, cuối năm 2021 này thăng hoa bất ngờ.

con giap may man 3
Đúng 12 giờ trưa thứ Năm ngày 22/9/2022, cuộc sống người tuổi Mão sẽ có nhiều thay đổi tích cực đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 11 giờ trưa mai (21/9/202), kiếm tiền đầy tay, đời sống phất lên, tài lộc rực rỡ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 11 giờ trưa mai (21/9/202), kiếm tiền đầy tay, đời sống phất lên, tài lộc rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 11 giờ trưa mai (21/9/202), 3 con giáp may mắn này sẽ phát tài thành đại gia, một bước đổi đời, cuộc sống dư dôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi thứ Năm tử vi ngày 22/9/2022 tử vi ngày 22/9 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn