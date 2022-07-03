Đúng 12 giờ trưa mai (4/7/2022), thần đồng tiên tri khẳng định 90% 3 con giáp có căn giàu sang, trúng giải đặc biệt, tiền chất đầy két, đổi vận phát tài

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 07:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây có căn giàu sang, trúng giải đặc biệt, tiền chất đầy két, đổi vận phát tài vào đúng 12 giờ trưa ngày 4/7.

Tuổi Ngọ

Đúng 12 giờ trưa ngày 4/7, người tuổi Ngọ hãy thoải mái thể hiện tình cảm của mình đi nhé. Có gì phải ngần ngại khi bày tỏ tình cảm với người mình yêu cơ chứ. Bạn đang hạnh phúc hơn nhiều người khi có 1 nơi gửi gắm tình cảm đó.

Bên cạnh đó, Thần Tài lại thắp sáng lên niềm hy vọng cho con giáp may mắn này khi mà cơ may tài lộc ùn ùn tới. Người làm kinh doanh cần giữ cho mình cái đầu lạnh để tỉnh táo trước mọi tình huống phát sinh, không làm lỡ dở thời cơ. Bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian để có được cơ hội trong tay.

Đúng 12 giờ trưa mai (4/7/2022), thần đồng tiên tri khẳng định 90% 3 con giáp có căn giàu sang, trúng giải đặc biệt, tiền chất đầy két, đổi vận phát tài - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ hãy thoải mái thể hiện tình cảm của mình đi nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thiên Tài soi bóng, người tuổi Thìn không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội để kiếm tiền vào đúng 12 giờ ngày 4/7, nếu chăm chỉ cần cù thì ắt hẳn tiền lúc nào cũng đầy ắp trong tay luôn đó. Còn nếu bạn làm tốt nhiệm vụ được giao thì bạn sẽ có khoản thu nhập kha khá, không cần phải quá lo lắng về tài chính nữa.

Bên cạnh đó, con giáp này dễ nhận được lời tỏ tình từ người thầm thương trộm nhớ mình đã lâu. Bạn có thể cũng sẽ bất ngờ vì trước giờ chưa hề nhận ra được tình cảm của đối phương. Hạnh phúc gia đình càng ngày càng bền chặt khi các thành viên biết chung tay để gây dựng tổ ấm. Các bạn dành thời gian rảnh để chia sẻ, tâm sự nhiều hơn.

Đúng 12 giờ trưa mai (4/7/2022), thần đồng tiên tri khẳng định 90% 3 con giáp có căn giàu sang, trúng giải đặc biệt, tiền chất đầy két, đổi vận phát tài - Ảnh 2
Người tuổi Thìn không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dễ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc khi mà Thiên Tài xuất hiện, dẫn lối chỉ đường cho con giáp này tìm được phương hướng, mục tiêu đúng đắn. May mắn ở bên nên nghề tay trái cũng giúp cho bạn sẽ thu được số tiền khá lớn chứ chẳng cần phải phụ thuộc hết vào công việc chính.

Tam Hội quý nhân che chở, người tuổi Dậu có thể sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Con giáp này không cần phải mất nhiều thời gian cũng có thể biết được đâu là người mình vẫn luôn tìm kiếm. Sức mạnh của tình yêu vô cùng to lớn. 

Đúng 12 giờ trưa mai (4/7/2022), thần đồng tiên tri khẳng định 90% 3 con giáp có căn giàu sang, trúng giải đặc biệt, tiền chất đầy két, đổi vận phát tài - Ảnh 3
Người tuổi Dậu dễ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc khi mà Thiên Tài xuất hiện, dẫn lối chỉ đường - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Đúng 30 ngày tới, thời tới cản không nổi, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ vàng, tài lộc dồi dào, liên tiếp đón hỷ tín

Đúng 30 ngày tới, thời tới cản không nổi, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ vàng, tài lộc dồi dào, liên tiếp đón hỷ tín

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài chấm sổ vàng, tài lộc dồi dào, liên tiếp đón hỷ tín trong 30 ngày nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026