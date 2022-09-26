Tuổi Mão

Người tuổi Mão quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra. Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.



Nhưng ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi phương Đông cho thấy đại nạn không chết tất thành đại nghiệp, đúng 12 giờ trưa mai (27/9), sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình. Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mang mệnh “Rồng trong thiên hạ”, người tuổi Thìn dù gặp khó khăn, thử thách thế nào cũng sẽ xuất sắc vượt qua nhờ bản lĩnh và tài trí nổi bật. Sở hữu trí thông minh trời cho, có sự tháo vát, tài giỏi, dễ gặt hái được thành công vang dội. Thế nhưng, trong nhiều giai đoạn, vận may lại không mỉm cười với con giáp này, khiến họ chỉ có thể duy trì cuộc sống bình thường, không thể tiến lên về phía trước.