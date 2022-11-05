Tử vi dự báo đúng 12 giờ 12 phút hôm nay ngày (5/11), cả Chính Tài và Thứ Tài đều khá vượng, có thể đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp. Một số bạn còn gặp may về tiền bạc, mua hàng dễ trúng thưởng. Đầu tháng tới là thời điểm tình hình kinh doanh thuận lợi nhất, nên dồn toàn bộ tâm trí tiến hành, hứa hẹn thu về lợi nhuận lý tưởng.

Tử vi hôm nay ngày (5/11) cho biết, tình cảm phong phú đa sắc, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu. Tuy nhiên, thời gian cảm giác yêu thương nồng cháy khá ngắn, nên tính dần chuyện hôn nhân là vừa, tránh tình trạng để lâu tình yêu phai nhạt.

Sức khỏe tuổi Mùi ngày càng chuyển biến tích cực. Người ốm, bệnh nhanh chóng phục hồi thể trạng. Người bình thường càng thêm kiện cường, chú trọng tập luyện thể thao kết hợp ăn uống điều độ để đảm bảo cơ thể luôn trong trạng thái mạnh khỏe. Một số người từng mắc các bệnh về phổi cần đề phòng bệnh cũ tái phát.

Tuổi Dần

Dần thông minh, trí tuệ, bản lĩnh và dũng cảm dám đương đầu với khó khăn thử thách. Tình cảm của bạn không được ổn định cho lắm nhưng đổi lại công việc lại vô cùng hanh thông. Bạn đang có ý định góp vốn làm ăn thì hãy tính toán sớm đi nhé vì cơ hội làm giàu đang đến với bạn rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ tốt của bạn lúc này mới phát huy. Có nhiều người rủ rê bạn làm ăn, góp vốn và phải liều thì mới thành công. Từ hôm nay ngày (5/11) trở đi chắc chắn Dần có cơ sở kinh doanh riêng, bội thu tiền bạc, đột phát khiến người khác kinh ngạc, mua nhà mua xe liên tục khiến thiên hạ ghen tị.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nổi tiếng tốt bụng, giản dị và yêu hòa bình. Trong cuộc sống, họ rất thân thiện với mọi người, thường chủ động giúp đỡ người khác. Bên cạnh đó, họ cũng thường âm thầm nỗ lực, tích cực cải thiện vị thế của mình trong công việc, sự nghiệp cũng nhờ đó mà có biến chuyển, kỹ năng làm việc cũng ngày càng tốt hơn.

Tử vi hôm nay ngày (5/11), những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Mão nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi Mão, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp của con giáp này cũng ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn. Chỉ cần làm việc chăm chỉ thì họ sẽ từng bước tiến về phía của thành công và sung túc.

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