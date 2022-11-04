Tử vi 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), 3 con giáp này tha hồ nghênh tài đón lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi chơi tiền cũng ùa vào nhà, rung đùi hái lộc.
- Bước sang ngày mai, thứ Bảy ngày 5/11/2022, Thần Tài dẫn lối, 3 con giáp thoát nghèo nhanh như chớp, trúng số bất ngờ, đếm tiền sái tay, rung đùi hưởng lộc, làm sương sương mà tiền đầy ví
- Sau ngày mai (5/11), 3 con giáp thoát số nghèo nàn, trúng số độc đắc, rũ bùn đứng dậy, tiền đổ về như nước, tài lộc vây quanh, giàu nhanh như vũ bão chỉ sau một đêm
Tuổi Tuất
Trong 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), người tuổi Tuất sẽ là một trong những con giáp được sao may mắn chiếu cố, bất kể họ làm việc gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Đối với những người làm kinh doanh có khả năng sinh lời gấp mấy lần.
Tử vi cho biết, tuổi Tuất có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình con giáp này đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời.
Tuổi Dậu
Trong 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), người tuổi Dậu thực sự may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này ngồi không cũng bắt được tiền, được Thần Tài ở bên che chở nên làm gì cũng thuận lợi, dù là tiểu nhân cũng không cản được vận thăng hoa của bản mệnh.
Những chú Gà có chí lớn, chỉ chờ có thời cơ là sẽ nhanh chóng bắt tay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu của mình. Thực tế đã chứng minh là con giáp này hoàn toàn có thể đạt được những thành công lớn hơn thế nữa khi mà tài lộc cứ ùn ùn đổ về nhà, tuổi Dậu giàu sang vô kể.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc nên họ dễ được cấp trên tin tưởng yêu mến. Trong 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), người tuổi Mão vô cùng may mắn trong công việc và tình duyên.
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm, con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tiền tình viên mãn. Tử vi cuối tuần (4/11 - 6/11), Mão sẽ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc. Nói chung trong thời điểm này, tuổi Mão tình tiền viên mãn, không gặp quá nhiều khó khăn, vận trình của bạn thăng tiến không ngừng, tiền bạc đổ về, tiêu xài không hết. Hãy chuẩn bị đón nhận tin vui lớn.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm