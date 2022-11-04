3 con giáp “số đỏ” nhất ngày tuần mới (7/11 – 13/11), Quý Nhân âm thầm giúp đỡ, tiền ùa về như lũ, tay phải cầm vàng tay trái cầm bạc, tiền vàng rủng rỉnh

Tử vi dự báo tuần mới (7/11 – 13/11) là thời điểm cát tinh hoạt động mạnh mẽ, vì thế người tuổi Mão nên tranh thủ tạo dựng mối thân tình với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Điều này góp phần trợ giúp vững chắc cho sự nghiệp, bạn thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Những cơ hội học tập và kiếm tiền cũng đến với bạn khá dồn dập. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn nên làm việc chăm chỉ, tập trung và luôn quan sát để nhận biết đâu là thời cơ mình nên nhanh chóng nắm bắt. Làm được như vậy, cuộc sống của bạn sẽ nhanh chóng khởi sắc.

Tất nhiên, khó khăn đôi khi vẫn sẽ xuất hiện trong công việc, nhưng nhờ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng. Hơn nữa, đối phương còn giúp bạn chiếm được cảm tình của mọi người tại nơi làm việc, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển tốt hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Dậu sắp tới sẽ gặp cơ hội thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại. Nếu là người làm công ăn lương, may mắn không chỉ dừng ở tăng lương, tăng thưởng mà một ví trí mới cao hơn sẽ được giao cho người tuổi Dậu. Với người làm kinh doanh, một hợp đồng với giá trị lớn hoặc doanh thu cuối năm tăng vọt sẽ khiến con giáp này giàu có vô cùng.

Tử vi dự báo tuần mới (7/11 – 13/11), người tuổi Dậu sẽ củng cố được sự nghiệp với những thành tích liên tiếp, khiến ngay cả các đối thủ cũng phải nể phục. Tài vận trong thời gian này lên như diều gặp gió nhờ công việc có sự thăng tiến vượt trội. Nói một cách hóm hỉnh thì người tuổi Dậu chính là con giáp có khả năng “vét cạn” ví Thần Tài và trở nên sung túc,

Tuổi Thìn

Những người tuổi Rồng độc lập, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp. Họ là những người không để người khác phải lo lắng vì việc không hoàn thành nhiệm vụ. Công việc nào được lãnh đạo giao, con giáp này đều hoàn thành suất sắc, khiến lãnh đạo phải chú ý, tán thưởng. Con giáp tuổi Thìn có thể nói là những người có sức mạnh, thông minh và nhạy cảm. Trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ có đủ năng lực và trí tuệ để luôn luôn hành xử như "cá gặp nước", mọi sự trót lọt, suôn sẻ.

Tử vi tuần mới (7/11 – 13/11) tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về công danh. Con giáp này cũng giành được lợi thế trong các dự án mới, làm ăn với đối tác thuận lợi hơn. Chính sự "tỏa sáng" này mà con giáp tuổi Thìn nhận được sự quan tâm của các quý nhân. Tương lai, họ có thể đạt được nhiều cơ hội và lợi ích to lớn hơn.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.