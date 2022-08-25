Tuy vậy, thời gian gần đây người cầm tinh con rắn không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại. Lúc này, con giáp tuổi Tỵ chớ nên nản lòng. Họ cần giữ vững tinh thần làm việc để sửa chữa những sai lầm.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính.

Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh.

Cuối tháng 7 Âm lịch, đúng 11h30 ngày 26/8/2022 người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần. Hôm đó, ở nhà thì duyên đến, ra đường thì yểu mệnh như chơi.

Trong thời gian này, tuy công việc tốt nhưng do lao lực quá độ, sức khỏe của con giáp tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng. Người tuổi này cần chú ý làm việc, nghỉ ngơi điều độ. Đừng suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó, họ cần mỉm cười và giữ tinh thần lạc quan.

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Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Ngọ đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, đúng 11h30 ngày 26/8/2022, người tuổi Ngọ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được. Nếu ra đường trong giờ này thì sẽ yểu mệnh, tài vận như đổ trôi sông.

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, nhờ vậy mà Ngọ gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà.

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Tuổi Tý

Người tuổi Tý có vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có chí tiến thủ, đồng thời cũng biết sử dụng lợi thế của bản thân để góp phần phát triển sự nghiệp tháng mới.

Đúng 11h30 ngày 26/8/2022, con giáp này được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ. Nhưng ra đường gặp hung ác tìm cách chống phá, đi hướng Đông Bắc gặp điềm hoạ lớn, yểu mệnh.

Nhưng nhờ thần ân giúp đỡ họ trong công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp.

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