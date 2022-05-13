Đúng 11h trưa mai (13/5): Thần Tài gõ cửa may mắn đến 3 con giáp này, thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 06:30

Bước đến 11h trưa mai, vận trình công danh, sự nghiệp của 7 con giáp này khá may mắn, công việc thuận lợi, kinh doanh làm ăn phát đạt.

Tuổi Tị

Tị được biết đến là con giáp khôn khéo, tâm lý vững, có thái độ sống cầu thị. Con giáp này luôn tỏ ra bình tĩnh mỗi khi gặp khó khăn. Họ cũng có lòng tin rằng bản thân sẽ vượt qua mọi trở ngại.

Cho dù có những lúc gặp phải khó khăn, trắc trở thì người tuổi Tị vẫn tràn đầy nghị lực. Họ luôn nỗ lực không ngừng để vươn lên. Khi còn trẻ, Tị gặp nhiều trở ngại trong sự nghiệp. Một số người phải thay đổi công việc, làm kinh doanh có thể phá sản nhiều lần.

Đúng 11h trưa mai (13/5): Thần Tài gõ cửa may mắn đến 3 con giáp này, thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bước đến 11h trưa mai, người tuổi Tị có đủ kỹ năng, kinh nghiệm và có thể từng bước vươn lên trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có thể được trọng dụng, đạt vị trí cao trong công ty.

Đường tình duyên của người tuổi Tị được hỗ trợ mạnh mẽ, đặc biệt là nam nữ còn độc thân. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng. Giữ tinh thần cởi mở và trung thực với bạn đời của mình thì mọi khó khăn, vấn đề nào cũng đều có thể giải quyết được hết. 

Tuổi Mùi

Vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương đáng kể, mưu sự dễ thành. 

Do có quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi sẽ sớm gặt hái được thành công nếu có kế hoạch đầu tư vào các dự án kinh doanh. Tuy nhiên, tài lộc vẫn có điềm báo hao tổn nhiều, phần lớn là do chi tiêu phung phí trong cuộc sống hàng ngày, nên phải quản lý tài chính cẩn thận. 

Đúng 11h trưa mai (13/5): Thần Tài gõ cửa may mắn đến 3 con giáp này, thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của người tuổi Mùi khá tốt. Nam nữ độc thân sẽ vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý. Những cặp đôi có thể tính đến chuyện kết hôn. Trong khi những ai đã lập gia đình có khả năng sẽ chào đón thêm một thành viên mới.

Đúng 11h trưa mai, báo hiệu nhiều điềm lành, may mắn sẽ đến với người tuổi Mùi. Công việc khá thuận lợi, suôn sẻ và không có nhiều biến động.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thiếu năng lực quản lý tài chính, dù là trong kinh doanh hay đầu tư. Do vậy, cần cân nhắc tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia tài chính để hạn chế rủi ro. Cơ hội rất nhiều, nhưng hãy dành thời gian nghiên cứu thật kỹ trước khi đầu tư.

Đúng 11h trưa mai (13/5): Thần Tài gõ cửa may mắn đến 3 con giáp này, thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão có số đào hoa, nam nữ đều dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được ý trung nhân. Với những ai còn độc thân, hãy để ý đến những người cùng chí hướng trong công việc. Tình bạn có thể nảy nở thành mối quan hệ đặc biệt mà bạn hằng mơ ước. Với những ai đã kết hôn, đây sẽ là thời điểm thích hợp để tận hưởng một kỳ nghỉ đầy lãng mạn, giúp hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Bước qua tuổi 35, người tuổi Mão có phúc lộc song toàn, tài lộc ào ào chảy vào túi. Cuộc sống của Mão vì vậy bước sang trang mới. Từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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