Tử vi thứ Sáu 13/5/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp tiến triển, công danh thăng hoa, Mão - Ngọ chú ý chi tiêu, cẩn trọng khi đầu tư, làm ăn lớn

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý không chịu tiếp thu ý kiến của người khác, tự coi mình là người tài giỏi nhất nên hay tỏ ra coi thường đồng nghiệp xung quanh. Bản tính kiêu căng tự phụ có thể khiến bạn lâm vào rắc rối.

Người làm ở vị thế cao cần chú ý, khi muốn góp ý hoặc phê bình ai, bạn nên sử dụng những từ ngữ nghiêm khắc nhưng vẫn cần sự khéo léo, chớ nên trách móc cấp dưới quá nặng nề, gay gắt, tổn thương người nghe.

Thiên Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Hôm nay là ngày bạn được tận hưởng thành quả nếu đã chăm chỉ làm thêm suốt thời gian qua. Mọi sự cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng.

Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ những trò may rủi, tuy nhiên bạn không nên có tư tưởng “há miệng chờ sung”, sống phụ thuộc vào số tiền này. Hãy cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức lao động của mình.

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức, với đầu óc thông minh nhanh nhạy, người tuổi Dần có thể giải quyết thuận lợi các công việc khó khăn, học búa. Bạn không ngại là người tiên phong khi mọi người xung quanh đều có ý muốn rút lui.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tỷ Kiên đem tới nhiều phiền phức cho người tuổi Mão. Dù đã rất cố gắng nhưng bạn vẫn vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là bị kẻ tiểu nhân gây khó dễ, khiến công việc gặp nhiều khó khăn.

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn nên mở rộng hơn các mối quan hệ xã giao của mình. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn, không nên lẳng lặng làm theo suy nghĩ của riêng mình.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn vấp vào tình huống phải đối diện với nhiều khó khăn. Bạn thường không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Bạn cũng nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình, xem nó liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mà mình lại bị phản đối nhiều đến thế.

Tuổi Tỵ

Hôm nay chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình với người đó, nhờ đó 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Tiếc rằng trên phương diện sự nghiệp, Thương Quan lại dễ đẩy bạn vào cảnh đối đầu với người làm lãnh đạo. Đừng để sự nóng nảy và hành xử thiếu suy nghĩ khiến bản thân lâm vào nhiều rắc rối, gây hối tiếc về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay, dù bạn có dư dả đến mấy. Chớ để bị lừa hoặc mất tiền không đáng vì quá tham lam hoặc cả tin.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh cân nhắc chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư, bởi thời điểm này, bạn gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy. Bạn có thể cũng sẽ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt trong ngày hôm nay. Nếu biết đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể lập ra những kế hoạch công việc phù hợp.

Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể đưa ra định hướng giúp bạn, để bạn xác định được hướng đi của chính bản thân mình trong tương lai, đồng thời biết điểm yếu của mình ở đâu để khắc phục.

Tuổi Thân

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Thân với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm sẽ nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo. May mắn hơn nữa, bạn có cơ hội được cất nhắc ngay trong ngày hôm nay.

Khi thời cơ xuất hiện trước mắt, bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt. Hãy để mọi người xung quanh nhận thấy và công nhận khả năng của bạn. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai và bạn còn nhiều tiềm năng chưa phát hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn là người nhạy bén và giỏi ứng biến, tuy nhiên, bạn lại quá kiêu ngạo và chủ quan, không chịu thỏa hiệp và lắng nghe ý kiến của bất cứ ai.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người độc thân, bạn nên tìm hiểu kỹ đối phương chứ không nên vội vàng đến với một ai đó, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần tìm cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Tuổi Tuất

Hôm nay, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu muốn phát triển nhanh chóng hơn, bạn cần dũng cảm nhận lỗi sai của mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Sau một ngày đi làm vất vả thì gia đình chính là nơi chốn giúp bạn hoàn toàn thả lỏng, quên đi những chuyện không vui.

Chính Ấn cho thấy những chuyển biến trong sự nghiệp của bản mệnh. Bạn tìm được cơ hội để khẳng định bản thân, không trốn tránh những nhiệm vụ hóc búa, và điều đó hẳn sẽ khiến lãnh đạo đánh giá rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.