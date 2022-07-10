Đúng 11h ngày 11/7, “Kim Quỹ” và “Tương Tinh” trợ giúp, thời vận xoay chiều, top 3 con giáp tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ, thần tài dúi tiền vào tay, chỉ việc rung đùi hốt bạc, cứ thế mà tận hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 16:13

Đúng 11h ngày 11/7 bước vào cục diện tam hợp nên vận sự nghiệp của 3 con giáp này cực hanh thông.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thẳng thắn, bộc trực, thích trải nghiệm những điều mới lạ, luôn cố gắng là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Đúng 11h ngày 11/7 bước vào cục diện tam hợp nên vận sự nghiệp của con giáp này cực hanh thông. Mọi việc trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn năm trước rất nhiều.

Không chỉ vậy, con giáp này còn được vô số cát tinh soi chiếu đem đến vận kim tiền hưng phát. Trong đó cát tinh “Kim Quỹ” và “Tương Tinh” giúp đem lại vô số cơ hội thăng tiến cũng như cơ hội đầu tư, kiếm tiền. Người tuổi Sửu có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang.

Tuổi Mão

Đúng 11h ngày 11/7 tuổi Mão có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi hoặc cái đích đặt ra từ trước. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

 

Đúng 11h ngày 11/7, “Kim Quỹ” và “Tương Tinh” trợ giúp, thời vận xoay chiều, top 3 con giáp tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ, thần tài dúi tiền vào tay, chỉ việc rung đùi hốt bạc, cứ thế mà tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

 

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây.

Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Tuổi Tý

Đúng 11h ngày 11/7 những người tuổi Tý sẽ bước vào giai đoạn may mắn trong nửa đầu năm 2022. Dù bất kể làm gì đi chăng nữa, mọi việc đều suôn sẻ, tiền bạc liên tục đến, nhân duyên tốt cũng ở ngay bên cạnh, sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt nếu tuổi Tý giỏi trong một số lĩnh vực nào đó, họ sẽ nhất định gặt hái được thành tựu rực rỡ.

Từ giờ đến giữa năm, chỉ cần nỗ lực và cố gắng không ngừng, cuối năm có thể giàu có vượt trội. Tuổi Tý nên tham gia nhiều hơn vào những cuộc họp mặt, bởi vì những cuộc gặp gỡ này có thể giúp tuổi Tý gặp được những người cao quý càng sớm càng tốt, và việc mở rộng kết nối cá nhân rất hữu ích cho sự phát triển trong tương lai, thậm chí là giàu có vượt trội. 

 

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Bước sang tháng 7 âm, 3 con giáp đời sẽ “nở hoa”, công thành danh toại, tiền ùa vào túi, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng bội thu lợi nhuận

Bước sang tháng 7 âm, 3 con giáp đời sẽ “nở hoa”, công thành danh toại, tiền ùa vào túi, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng bội thu lợi nhuận

Tháng 7 âm, 3 con giáp này có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 54 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch