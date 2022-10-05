Đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, có Quý Nhân trợ lực nên công thành danh toại, tài chính thăng hoa, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 12:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10), 3 con giáp này trên có Thần Tài giúp đỡ, dưới có Quý Nhân kề cận nên sự nghiệp xán lạn, tiền ngày càng nhiều.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.

Đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10), vận đỏ của Dậu sẽ tăng lên trông thấy, may mắn lúc nào cũng kề bên khiến mọi việc luôn xuôi thuận theo ý muốn. Bản mệnh ngày càng chứng tỏ được khả năng của mình trong công việc với bao nhiêu khó khăn gặp phải thì con giáp này đều vượt qua một cách dễ dàng, nhanh chóng. Người mệnh Dậu tiền bạc lúc nào cũng dư dả khiến bao người phải ghen tị.

Đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, có Quý Nhân trợ lực nên công thành danh toại, tài chính thăng hoa, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10), vận đỏ của Dậu sẽ tăng lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10), người tuổi Hợi sẽ có vận trình vô cùng may mắn với nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức. Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà người tuổi Hợi còn sẽ gặp được nhiều may mắn, về tình duyên.

Đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, có Quý Nhân trợ lực nên công thành danh toại, tài chính thăng hoa, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10), người tuổi Hợi sẽ có vận trình vô cùng may mắn với nhiều biến chuyển tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chúc mừng người tuổi Tý có vận trình vô cùng khởi sắc vào đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10). Người tuổi Tý sẽ được cấp trên có ý định tăng lương và thưởng nóng cho bạn đó. Người làm công việc kinh doanh càng phát đạt khi gặp được những đối tác lớn, có thể giúp ích cho bạn rất nhiều cho sự nghiệp tương lai.

Đặc biệt trên đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc chỉ là nếu thực sự có tình cảm với người ấy thì tuổi Tý cần phải chín chắn hơn, bản lĩnh hơn và rạch ròi hơn. Khi đối phương nhận ra tình cảm chân thành của bạn, họ sẽ đón nhận một cách nhiệt tình.

Đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, có Quý Nhân trợ lực nên công thành danh toại, tài chính thăng hoa, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Chúc mừng người tuổi Tý có vận trình vô cùng khởi sắc vào đúng 11 ngày tới (6/10 - 16/10) - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 5/10/2022, Thần Phật sủng ái, 3 con giáp vinh quy bái tổ, đắc lộc toàn gia, đại phú đại quý, tiền tiêu không xuể

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 5/10/2022, Thần Phật sủng ái, 3 con giáp vinh quy bái tổ, đắc lộc toàn gia, đại phú đại quý, tiền tiêu không xuể

Theo 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Tư ngày 5/10/2022, nhờ sự ưu ái của Thần Phật, 3 con giáp may mắn này một bước đổi đời, giàu càng thêm giàu, tiền của dư dôi, vạn sự như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 11 ngày tới tử vi ngày 6/10 tử vi ngày 6/10/2022 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 55 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý