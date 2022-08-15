Đúng 11 giờ sáng hôm nay, có 3 con giáp được Thần tài gót lộc, nhanh tay vơ hết lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 09:03

Đúng 11 giờ hôm nay (15/8), 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn, tiền của nhiều khiến ai cũng hơn ghen đỏ mắt.

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý thực sự rất đáng ngưỡng mộ trong thời gian này. Họ là những người nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú.

Đúng 11 giờ ngày hôm nay (15/8), những người tuổi Tý sẽ gặt hái vô vàn niềm vui về tài lộc, công việc được thuận lợi hanh thông hơn do đó nguồn thu tăng đáng kể.

Tất cả những việc Tý làm đều như ý, thành công. Sự viên mãn từ công việc chính và phụ khiến cho tài khoản của bạn thăng cấp liên tục, cũng nhờ thế tiền bạc đổ về chất đầy két sắt.

Với những người buôn bán, kinh doanh, sẽ nhận được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Việc tuổi Tý cần làm lúc này chính là tỉnh táo để hưởng thụ lộc trời mà thôi.

Đúng 11 giờ sáng hôm nay, có 3 con giáp được Thần tài gót lộc, nhanh tay vơ hết lộc lá trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ rất lạc quan, yêu đời, giàu óc sáng tạp. Họ ưa mạo hiểm và cũng dễ thành công nơi thương trường.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm, thì đúng 11 sáng hôm nay người tuổi Ngọ sẽ được hái trái ngọt với tình tiền như ý, hỷ sự lâm môn, cả năm ngập trong phú quý.

Thời điểm trong ngày, những người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội đổi đời, làm ăn hồng phát, của nả nhiều như lá mùa thu. Họ sẽ có cuộc sống xa hoa khiến ai nấy đều mơ ước.

Đúng 11 giờ sáng hôm nay, có 3 con giáp được Thần tài gót lộc, nhanh tay vơ hết lộc lá trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới cho thấy Lục Hợp Quý nhân nhập mệnh, người tuổi Thân có một ngày mới thuận lợi, dễ đạt được các mục tiêu mà bạn đã đề ra từ trước đó. Bên cạnh đó có bạn nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè, quan trọng là đối phương luôn giúp một cách vô tư mà không cần bất cứ hồi báo nào.

Đúng 11 giờ hôm nay trở đi là thời điểm rất tốt với người tuổi Hợi. Họ sẽ có cơ hội kiếm một khoản kha khá để đón Tết trong no ấm, đủ đầy. Đây là thời hoàng kim mà sự nghiệp của Hợi lên tới cực thịnh. Rất nhiều cơ hội được mở ra giúp con giáp này thu về một khoản thu nhập khổng lồ.

Đúng 11 giờ sáng hôm nay, có 3 con giáp được Thần tài gót lộc, nhanh tay vơ hết lộc lá trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Ngọc Hoàng chấm sổ: 3 con giáp đổi vận từ cuối tháng 8, Thần Tài theo gót, Quý Nhân chiếu cố, hậu vận ngày càng giàu sang phú quý

Ngọc Hoàng chấm sổ: 3 con giáp đổi vận từ cuối tháng 8, Thần Tài theo gót, Quý Nhân chiếu cố, hậu vận ngày càng giàu sang phú quý

Những ngày cuối tháng 8, có 3 con giáp sẽ thoát khỏi xui xẻo, liên tiếp nhận được tin vui, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may măn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 4 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026