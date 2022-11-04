Đúng 11 giờ 11 phút hôm nay ngày (4/11): 3 con giáp nhận tin vui đặc biệt, số mệnh vương giả, tiền về như nước, trúng số bất ngờ, vươn lên làm triệu phú

Những tuổi Thìn luôn lạc quan và tích cực, tử vi hôm nay ngày (4/11) cho biết của cải sẽ tràn ngập trong túi họ đúng như dự tính. Tuổi Thìn do đó không ngừng tiến tới một giai đoạn phát triển mới, cuộc sống tương lai đẹp như một bức tranh.

Tử vi dự báo đúng 11 giờ 11 phút hôm nay ngày (4/11), về mặt công danh, nhờ có tính logic mạnh mẽ, khả năng phân tích tốt, tuổi Thìn làm gì cũng linh hoạt, nhẹ nhàng. Bạn giải quyết vấn đề tinh tế, rất độc lập trong công việc, dù có làm gì đi chăng nữa thì mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn. Về tình duyên, người độc thân nên dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, dễ gặp vận đào hoa tốt, thành đôi trước cuối năm.

Tử vi dự báo đúng 11 giờ 11 phút hôm nay ngày (4/11) con giáp may mắn này có vận may khá tốt và tài lộc vượng phát cả trong cuộc sống lẫn công việc. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Nếu bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp hay đạt hiệu quả cao hơn trong công việc, thì bạn nên học hỏi thêm nhiều kiến thức liên quan trong công việc và quan sát cách làm của người khác là cách tốt để nâng cao khả năng làm việc của bạn.

Những người độc thân hoặc đang yêu sẽ có những quyết định quan trọng về mặt hôn nhân. Sức khỏe tốt và mức năng lượng dồi dào sẽ khiến bạn trở nên năng động và trở thành tâm điểm thu hút mọi người trong suốt khoảng thời gian tới.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người lanh lợi, thông minh trong công việc. Con giáp này làm gì cũng cẩn thận, chu đáo. Họ không thích kiểu làm qua loa cho có mà muốn làm việc gì cũng phải đâu ra đấy.

Tử vi dự báo rằng, đúng 11 giờ 11 phút hôm nay ngày (4/11) người kinh doanh hay làm tự do đều có thể gặp may mắn. Đây là cơ hội phát tài cho người tuổi Tỵ. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này càng về cuối năm càng thuận lợi, tiền bạc không ngừng kéo đến. Con giáp này có điềm áo trúng thưởng hoặc làm ăn trúng lớn. Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng thăng tiến. Các cặp đôi sẽ có thêm hy vọng về cuộc sống sắp tới. Người có gia đình có thời gian ở bên cạnh con cái nhiều hơn.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm