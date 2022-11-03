Tử vi tuần mới (7/11 – 13/11), Thần Tài quý mến, 3 con giáp dư dả tiền xài, trúng số giải đặc biệt, giàu có không kịp trở tay, hứng vô vàn tài vận

Tử vi dự báo tuần mới (7/11 – 13/11), vận trình người tuổi Sửu xảy ra nhiều biến động. Điều này có thể khiến cho bản mệnh trở nên mất tinh thần. Tuy nhiên, tuần mới (7/11 – 13/11) cả tài vận lẫn phúc khí của người tuổi Sửu đều tiến triển theo chiều hướng tốt.

Người tuổi Sửu sẽ cảm thấy sảng khoái và tự tin hơn khi một loạt tin vui lần lượt gõ cửa. Bản mệnh càng mong mỏi và khao khát điều gì thì khả năng biến điều đó thành sự thực càng cao. Vì vậy tuổi Sửu hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng, xây dựng kế hoạch cụ thể và cố gắng nỗ lực hết mình, tin chắc sẽ đạt được thành quả ngoài mong đợi.

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, tuần mới (7/11 – 13/11), con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ thời điểm này trở đi, Thân sẽ có "số hưởng" làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới (7/11 – 13/11), con giáp tuổi Dần không những thu nhập chính vững vàng mà thu nhập phụ cũng khiến người khác ngưỡng mộ. Tất nhiên vẫn có những chuyện phát sinh bất ngờ nhưng con giáp này đều xuất sắc vượt qua để sở hữu trong tay số tiền khổng lồ.

Bản mệnh cũng sẽ nhận được vô số cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình trong khoảng thời gian này nữa đó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tuổi Dần đã gom được cho mình 1 số tiền kha khá luôn rồi đó.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.