Đúng 10h sáng ngày 1/10: Vào khung giờ này có 3 con giáp bứt phá tốt nhất, gặt hái nhiều thành công, thu về vô số tài lộc

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 09:20

Vào khung giờ này, những con giáp dưới đây được Thần Tài chiếu mệnh, sắp tới sẽ giành được vô số thắng lợi, tài lộc thu về mỏi tay.

 

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người tài giỏi, lanh lợi, vui vẻ lạc quan, sống độc lập không dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Ngọ bề ngoài khá vô tâm nhưng bên trong sống tình cảm, biết hy sinh vì gia đình và không ngừng nỗ lực. Nếu trước đây Ngọ đã tập trung và kiên định với các mục tiêu của mình thì vào khung giờ này sẽ là thời điểm Ngọ được tự hào với các thành quả đạt được..

Đúng 10h sáng ngày 1/10: Vào khung giờ này có 3 con giáp bứt phá tốt nhất, gặt hái nhiều thành công, thu về vô số tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cái nhìn lạc quan tích cực và không ngừng cố gắng nên Ngọ dần vượt qua gian khó. Vào khung giờ này, Tuổi Ngọ có quý nhân chiếu cố, làm gì cũng thành công viên mãn. Từ đây vận may của tuổi Ngọ lội ngược dòng, từ sự nghiệp hay nhân duyên đến tài vận, mọi thứ đều có chuyển biến tích cực.

Tuổi Hợi

Vận may cũng sẽ tìm đến với người tuổi Hợi vào khung giờ này. Công việc có những chuyển biến tích cực khi Hợi tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới. Dù vẫn chưa thể coi là bước đột phá lớn nhưng mọi thứ đang tốt dần lên nhiều so với trước đó. Ngọ nên tranh thủ cơ hội này để thể hiện và gây ấn tượng với cấp trên, tự tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho mình.

Đúng 10h sáng ngày 1/10: Vào khung giờ này có 3 con giáp bứt phá tốt nhất, gặt hái nhiều thành công, thu về vô số tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để có thể trở thành con giáp may mắn, người tuổi Hợi cũng đã phải cố gắng rất nhiều chứ không có chuyện ngồi đợi vận may ập tới. Những gì Hợi đạt được đều nhờ vào nỗ lực bền bỉ trước đó của mình. Cát khí vượng phát cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Hợi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu.

Tuổi Dần

Thiên hướng bẩm sinh của những người tuổi Dần là sự nổi loạn, do đó nếu vẫn giữ nguyên điều này thì nó sẽ hạn chế những may mắn đến với Dần. Vào khung giờ này Dần nên tập trung vào hành động, cống hiến hết trong công việc. Với khả năng sáng tạo dồi dào của mình nên Dần luôn được đồng nghiệp đánh giá cao, đặc biệt là trong khả năng giải quyết vấn đề nan giải.

Đúng 10h sáng ngày 1/10: Vào khung giờ này có 3 con giáp bứt phá tốt nhất, gặt hái nhiều thành công, thu về vô số tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tài chính, Dần có thể kiếm được nhiều tiền nhưng nên cẩn thận trong chuyện chi tiêu. Hiện tại Dần nên tránh việc tiêu pha quá nhiều để vào tháng 10 không phải đau đầu về việc tiền bạc. Thời gian sắp tới, một vài thành viên trong gia đình sẽ cần sự ủng hộ của Dần về mặt tình cảm, vì thế hãy nhớ quan tâm đến họ hơn. Khi đó Dần hãy tạm bỏ điện thoại xuống và trò chuyện thẳng thắn với người thân. Nhờ vậy mà những căng thẳng trong gia đình sẽ được hóa giải một cách đáng kể.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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