Đúng 10h sáng mai (25/8), cục diện bán hợp hiển linh, vận xui qua mau, 3 con giáp xòe tay đón phúc, phủi tay là tiền về tận cửa

Ngọ sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Thời thế này giúp ích nhiều trong việc cân bằng vận mệnh của người tuổi Ngọ nên họ dễ dàng chiếm được nhiều ưu thế, ví dụ như thăng chức tăng lương, được quý nhân phù hộ và giúp đỡ, đạt được nhiều lợi lộc trong ngành nghề vật liệu gỗ, trồng cây cảnh,…Hãy hưởng thụ thành quả ngọt ngào này, và nhớ không nên có những sự thay đổi đột ngột về công việc, vì nó sẽ phá vỡ những triển vọng về sự nghiệp của bạn.

Đúng 10h sáng mai (25/8), tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

làm gì cũng cố gắng hết mình. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều mang thái độ tích cực như vậy. Thậm chí, con giáp này sẵn sàng chịu thiệt để vì người khác.

Theo tử vi đúng 10h sáng mai (25/8), mọi điều trở nên suôn sẻ với người tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Thân không bao giờ thiếu may mắn. Họ tuy không quá thông minh nhưng rất chăm chỉ và tốt bụng, ông trời sẽ phù hộ cho những người như vậy. Tương lai của họ tươi sáng và đầy hứa hẹn. Họ sẽ gặp được những người bạn chân thành và dần ghi dấu ấn được trong lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt, đúng 10h sáng mai (25/8) Dần sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Thân vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Tuổi Dậu

Đúng 10h sáng mai (25/8), tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, nửa cuối năm 2022 cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu cục diện bán hợp, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm