Đúng 10 ngày tới đây (25.8 -3.8), 3 con giáp sau đây có Hỷ thần đến nhà, đầu năm còn nghèo túng, cuối năm trúng số phát tài như đại gia

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 17:43

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, phú quý, tiền tài sẽ đến với 3 con giáp này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón vận may nhé.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý bản chất thông minh, tài giỏi, nhanh nhẹn và có khả năng độc lập trong cuộc sống. Đúng 10 ngày tới (25.8 -3.8), tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có Hỷ thần kéo đến nhà mà còn được thần tài chiếu cố nồng hậu, đặc biệt là trong nửa cuối năm. Nhờ vậy mà tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để làm giàu và nếu biết cách nắm bắt, chắc chắn tài khoản của bản mệnh sẽ tăng số.

Dự kiến vào thời điểm cuối năm, những người tuổi Tý không mua được nhà cũng tích cóp được một khoản tiền kha khá, ăn chơi thoải mái tới tận năm sau.

Đúng 10 ngày tới đây (25.8 -3.8), 3 con giáp sau đây có Hỷ thần đến nhà, đầu năm còn nghèo túng, cuối năm trúng số phát tài như đại gia - Ảnh 1
Đúng 10 ngày tới (25.8 -3.8), tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có Hỷ thần kéo đến nhà mà còn được thần tài chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi manh mẽ, quyết đoán, là người có năng lực xuất sắc và có chí tiến thủ mạnh mẽ trong công việc. Con giáp này cũng là người quang minh lỗi lạc sẽ không bao giờ có những thủ đoạn xấu để có được thành công.

Thời gian đầu năm 2022, vận thế của người tuổi Hợi không tốt, công việc, thu nhập đều dậm chân tại chỗ, không có bất cứ sự đột phá nào.

Nhưng thời gian cuối năm 2022 lại chính là thời điểm đổi vận trong năm của con giáp này. Đúng 10 ngày tới (25.8 -3.8), khi cát vận kéo đến, người tuổi Hợi sẽ tích lũy được ngày càng nhiều tài phú, tiền bạc, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn. Công việc cũng sẽ tạo được những đột phá khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Đúng 10 ngày tới đây (25.8 -3.8), 3 con giáp sau đây có Hỷ thần đến nhà, đầu năm còn nghèo túng, cuối năm trúng số phát tài như đại gia - Ảnh 2
Đúng 10 ngày tới (25.8 -3.8), khi cát vận kéo đến, người tuổi Hợi sẽ tích lũy được ngày càng nhiều tài phú. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 10 ngày tới (25.8 -3.8), tuổi Mùi đón nhiều tin vui về đường tài lộc lẫn đường công danh. Tuổi Mùi được Hỷ thần cát tinh nhập mệnh, tài nghệ được nâng cao, công việc có nhiều biểu hiện xuất sắc. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Mùi có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Vận trình chuyển biến vô cùng tích cực, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mưu sự dễ thành, Thần Phật còn ở bên trợ giúp, quý nhân nâng bước đồng hành nên chẳng gì có thể cản trở bản mệnh trên con đường đi đến thành công, tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số lớn đúng 3 ngày tới (1/8 âm lịch), 3 con giáp Thần Tài kết thân, đi đâu cũng vấp phải tiền, con đường làm giàu ‘chạm nóc’, có phúc có tài, vừa giàu vừa sang

Trúng số lớn đúng 3 ngày tới (1/8 âm lịch), 3 con giáp Thần Tài kết thân, đi đâu cũng vấp phải tiền, con đường làm giàu ‘chạm nóc’, có phúc có tài, vừa giàu vừa sang

Tử vi 12 con giáp chỉ đích danh những người tuổi này có quý nhân, thần tài phù trợ, may mắn về đến nhà, cuộc sống thăng hoa, chạm nóc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 43 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 20 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi