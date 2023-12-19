Đúng 10h ngày 7/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm gì cũng dư dả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, sự nghiệp phất cờ lên hương

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 05:07

Tử vi cho biết, đúng 10h ngày 7/11 âm lịch, những con giáp này vô cùng thuận lợi, làm gì cũng thành công hơn người.

Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi có tính cách lương thiện, ít tham vọng lớn. Nhưng không phải như vậy là họ không có mục đich sống. Trong công việc, họ luôn hướng tới mục tiêu có quyền và có tiền. So với những con giáp khác, tuổi Mùi không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Sóng gió càng lớn càng khiến bản thân họ trở nên vững vàng hơn. Nhờ đó, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công dù làm trong lĩnh vực gì.

Người tuổi Mùi không chỉ giỏi giang mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp gia đạo hưng thịnh. Cuộc sống của tuổi Mùi luôn an nhàn sung sướng, cuộc sống sung túc viên mãn. Tử vi dự đoán, đúng 10h ngày 7/11 âm lịch, tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội tích cực, tài vận dồi dào. Những người tuổi Mùi đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ nên mọi việc thuận lợi.

Đúng 10h ngày 7/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm gì cũng dư dả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, sự nghiệp phất cờ lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi, luôn cố gắng hết mình cho công việc nên sớm muộn họ cũng tạo dựng được sự nghiệp riêng của mình mà không cần dựa vào ai cũng có thể thành công.  Ngoài ra, trong quá trình lập nghiệp những người tuổi Thân cũng gặp nhiều sóng gió nhưng họ luôn nỗ lực nên đã có nhiều thành công hơn người.

Tử vi cho biết, đúng 10h ngày 7/11 âm lịch, những người tuổi Thân sẽ vô cùng may mắn của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lợi. Với những người tuổi Thân nếu đang làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải được cuộc sống của mình.

Đúng 10h ngày 7/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm gì cũng dư dả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, sự nghiệp phất cờ lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết, đúng 10h ngày 7/11 âm lịch, những người tuổi Hợi có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Trong thời gian này do được Thần Tài ưu ái nên tha hồ tiêu tiền trong ngày mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Những người tuổi Hợi sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Hợi sẽ có nhưng giây phút vô cùng lãng mạn ngọt ngào bên người thương của mình. Với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn.

Đúng 10h ngày 7/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm gì cũng dư dả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, sự nghiệp phất cờ lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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