Đúng 10 ngày tới, vận rủi hóa lành, 3 con giáp nhanh nhạy làm giàu, sự nghiệp lẫn tài lộc đều viên mãn, Quý Nhân xuất hiện tặng vận may

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 12:28

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 10 ngày tới, 3 con giáp này thăng hoa mọi phương diện, tiền của dư dôi, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi tiếng khôn ngoan, lanh lợi. Họ làm việc gì cũng nhanh nhạy, sáng tạo, giàu ý tưởng lại có tầm nhìn xa trông rộng. Không những thế, người dùng này lại có đầu óc kinh doanh nhạy bé nên thường buôn may bán đắt.

Đúng 10 ngày tới, tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ vô cùng dồi dào. Qua các mối quan hệ thân tình, họ sẽ nhận được cơ hội tốt hơn để làm ăn, kinh doanh, phát triển sự nghiệp. Người tuổi Tỵ làm công ăn lương thì đường thăng tiến rộng mở. Một số người sẽ được cất nhắc để làm việc ở một vị trí mới phù hợp với năng lực hơn.

Đúng 10 ngày tới, vận rủi hóa lành, 3 con giáp nhanh nhạy làm giàu, sự nghiệp lẫn tài lộc đều viên mãn, Quý Nhân xuất hiện tặng vận may - Ảnh 1
Đúng 10 ngày tới, tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ vô cùng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, đứng đầu trong danh sách những con giáp được Quý nhân che chở, phù trợ chính là người tuổi Hợi. Tuy suốt cuộc đời khó tránh khỏi những lúc thăng trầm, sóng gió trong công việc, sự nghiệp và sức khỏe nhưng cuối cùng mọi sự ắt hanh thông, hễ gặp khó khăn, quý nhân lại xuất hiện trợ giúp.

Đúng 10 ngày tới, tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, cuộc sống viên mãn đủ đầy. Thời gian này, tuổi Hợi phải bình tĩnh quan sát và nắm bắt mọi cơ hội tốt, nếu may mắn cuộc sống tuổi Hợi sẽ bước lên tầm cao mới, việc sở hữu cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

Đúng 10 ngày tới, vận rủi hóa lành, 3 con giáp nhanh nhạy làm giàu, sự nghiệp lẫn tài lộc đều viên mãn, Quý Nhân xuất hiện tặng vận may - Ảnh 2
Đúng 10 ngày tới, tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn luôn có tinh thần trách nhiệm cao và luôn nghiêm túc trong mọi việc nên dễ nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Bản mệnh có thể được cất nhắc trong thời gian sắp tới.

Đúng 10 ngày tới, con giáp tuổi Thìn sẽ nhận được một khoản tiền không nhỏ đến từ việc kinh doanh của mình, tài lộc của tuổi Thìn đang trên đà vượng phát nên hãy tận dụng thời điểm tốt này nhé. Đặc biệt, những người cần phải thi cử vào thời điểm này cũng gặp được nhiều chuyện may mắn.

Đúng 10 ngày tới, vận rủi hóa lành, 3 con giáp nhanh nhạy làm giàu, sự nghiệp lẫn tài lộc đều viên mãn, Quý Nhân xuất hiện tặng vận may - Ảnh 3
Đúng 10 ngày tới, con giáp tuổi Thìn sẽ nhận được một khoản tiền không nhỏ đến từ việc kinh doanh của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp từ ngày 4/10/2022, vận số đổi chiều, 3 con giáp hóa hung thành cát, khổ tận cam lai, được Quý Nhân giúp đỡ, tài lộc thăng hoa

Liên tiếp từ ngày 4/10/2022, vận số đổi chiều, 3 con giáp hóa hung thành cát, khổ tận cam lai, được Quý Nhân giúp đỡ, tài lộc thăng hoa

Tử vi 12 con giáp có nói, liên tiếp từ ngày 4/10/2022, 3 con giáp này may mắn đủ đường, công danh sự nghiệp xán lạn, tiền tài đầy túi, giàu càng thêm giày.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 10 ngày tới tử vi tử vi ngày mai tử vi hôm nay 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý