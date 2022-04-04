Đúng 10 ngày tới, từ ngày 14/4 trở đi, 3 con giáp này bước chân trái ra đường là nhặt được tiền, may mắn bủa vây chẳng ai sánh bằng

Vận thế tổng thể của người tuổi Tý tăng cao, tầm ảnh hưởng ngày càng lớn. Chuyện tình duyên được cải thiện, mối quan hệ cũng ấm dần lên khi bạn liên lạc với bố mẹ của đối tác.

Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc.

Bạn làm việc không nhiều áp lực lại có người tương trợ nên có thể sớm hoàn thành được kế hoạch đề ra, đồng thời có thêm thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn, nhờ đó mà trạng thái tinh thần cũng có nhiều khởi sắc tích cực.

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Tuổi Sửu

Công việc hanh thông, bạn phải tranh giành cơ hội việc làm, thực lực cũng không tệ. Tài lộc của 10 ngày tới tốt hơn, bạn kiếm tiền một cách kín kẽ, giảm bớt sự tiểu xảo của đối thủ.

Quan lộ và tài lộ đều rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Các hoạt động kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.Trên phương diện tình cảm, người độc thân với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc thuận lợi, tuân thủ quy tắc nơi làm việc thì sẽ thuận buồm xuôi gió. Tài lộc từ ngày 14/4 trở đi khởi sắc, bạn có thể phát tài phát lộc, giai đoạn đầu bạn đã làm việc chăm chỉ rồi.

Thần tài chấm tên trong sổ vàng nên những ngày giữa tháng 4 trở về sau của Mão đỏ chót như son. Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng, thu nhập được cải thiện đáng kể.

Trong 10 ngày tới đây, người tuổi Mão gặt hái được nhiều thành tích cao, được cấp trên ghi nhân và tạo cơ hội cho bạn tiếp tục thể hiện khả năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

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