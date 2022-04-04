Những con giáp này nên cẩn trọng trong những tháng cuối năm, TÀI LỘC đội nón ra đi, sự nghiệp thụt lùi không điểm dừng

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tý trong những tháng cuối năm diễn ra không dễ dàng. Điềm báo công việc dễ nảy sinh rắc rối và khó khăn do có hoạ tiểu nhân đeo bám.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm. Tác động của ngũ hành Thuỷ Hoả xung khắc khiến chuyện tình yêu đôi lứa gặp nhiều ngáng trở. Người độc thân gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương vì chưa quên được tình cũ. Tuổi Tý rất cần có người ở bên để giúp đỡ mình nhưng không ngờ người ấy lại chẳng lắng nghe bạn nữa.

Cẩn trọng: Dễ dàng bị người khác "dắt mũi".

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc: Con giáp này có quá nhiều chuyện khiến bạn rơi vào tình trạng ngập công việc. Mơ hồ trong cách định hướng tương lai. Nhiều rắc rối xảy ra liên tiếp khiến bạn không kịp trở tay, vì thế cần phải có lòng đề phòng tiểu nhân quấy nhiễu.

Tình cảm: Thời gian tới tốt nhất là người tuổi Sửu nên tỉnh táo hơn nếu không muốn bị lừa về chuyện tình cảm.

Tài chính: Vận tài nhờ có vận của Thủy nên vẫn luôn ổn định, không có điều gì đáng lo ngại cả.

Cẩn trọng: Bản mệnh thường xuyên mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão:

Công việc: Con giáp này đã cố gắng rất nhiều trong công việc nhưng chưa thu được thành quả cho mình. Một vài rắc rối phát sinh vào khoảng tháng 10, 11 nhưng cũng nhanh chóng được giải quyết nên cũng không phải lo lắng quá nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa được như ý muốn. Người độc thân dễ vướng vào những rắc rối trong các mối quan hệ mới quen.

Tài chính: Chuyện làm ăn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền của, mất đi uy tín ảnh hưởng tới đường buôn bán về sau.

Cẩn trọng: Nên chú ý hơn đến chuyện vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.