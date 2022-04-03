Bước chân phải có thần tài dẫn lối, bước chân trái có quý nhân tương trợ - top 3 con giáp may mắn ngút trờiđếm tiền sái tay cũng không xuể, phải thức trắng đêm để kiểm kê tài sản trong 13 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 06:45

13 ngày tới này chính là thời điểm thích hợp để 3 con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm.

Tuổi Thìn

Những người sinh năm Thìn vốn là những người có cá tính mạnh, thích thể hiện và luôn tham vọng quyền lực, sự giàu có. Ngay cả khi có những trở ngại, nhiều người tuổi Thìn sẽ chủ động tìm kiếm người có thể giúp đỡ được họ, miễn sao chỉ cần giải quyết tốt công việc là được.

Năm 2022 này tuổi Thìn sẽ là con giáp lấy lại những gì đã mất, ngoài ra họ còn gặt hái được nhiều thành công nhờ nỗ lực cố gắng không ngừng. Đặc biệt đối với những người kinh doanh, 13 ngày tới may mắn đến liên tục, giàu có cũng ở ngay trước mắt, nếu nỗ lực và giữ vững tâm thế cố gắng thì việc gì cũng thành, nghèo mấy cũng giàu có, nếu giàu thì sẽ ngày càng giàu hơn, nhìn chung năm nay có nhiều chuyển biến bất ngờ. 

Tuổi Sửu

Nhờ có Thần Tài giúp sức nên vào cuối tuần tài vận của Sửu đỏ chót như son. Sự nghiệp của Sửu hứa hẹn đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng. Con giáp này cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực để sớm hoàn thành công việc. Không chỉ đảm bảo chất lượng công việc, Sửu còn có nhiều sáng kiến độc đáo.

Bước chân phải có thần tài dẫn lối, bước chân trái có quý nhân tương trợ - top 3 con giáp may mắn ngút trờiđếm tiền sái tay cũng không xuể, phải thức trắng đêm để kiểm kê tài sản trong 13 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy mà thu nhập của con giáp này cũng được cải thiện đáng kể. Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, buôn bán đắt hàng nên sẽ sớm phát tài. Các khoản lợi nhuận thu về không nhỏ giúp Sửu không còn phải lo lắng đến chi tiêu.

13 ngày tới này chính là thời điểm thích hợp để Sửu mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm. Họ sẽ giúp Sửu có được hướng đi chính xác trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Theo nhận định của các chuyên gia phong thủy, tài vận của con giáp này trước giờ đều khá tốt, đó là do người tuổi Ngọ có đường nhân duyên tốt, bản mệnh biết cách để phát triển và duy trì các mối quan hệ, nhờ thế mà vận trình công danh sự nghiệp cũng không ngừng tăng trưởng.
 

Người tuổi Ngọ còn có rất nhiều tham vọng, có ham muốn kiếm tiền vô cùng lớn. Vì mục tiêu đã đặt ra, họ sẵn sàng làm tất cả mọi điều, nỗ lực không ngừng nghỉ để thu về cho mình những khoản tài lộc khổng lồ.

 

Trong vòng 13 ngày tới, con giáp này sẽ đón vận may tài lộc tới tấp không ngừng, đặc biệt năm Tý sẽ là năm đại phát của người tuổi Ngọ. Với sự chăm chỉ và cần mẫn trong công việc của mình, con giáp này sẽ đón nhận rất nhiều thách thức, nhưng chính tài lộc sẽ đến khi mà bạn chinh phục được những thách thức đó. Nếu có ý định khởi nghiệp thì hãy kiếm một khoản tiền to rồi bắt đầu kế hoạch, tài lộc sẽ càng ngày càng nhiều, chuyển vận đại gia chẳng chút khó khăn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Người tuổi này có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm này.

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