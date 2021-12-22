Đúng 10 ngày tới, cát tinh 'bảo' 4 con giáp hưởng 'vinh hoa phú quý', công việc 'hái ra tiền', nhân duyên 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 21:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây hưởng 'vinh hoa phú quý', công việc 'hái ra tiền', nhân duyên 'nở hoa' trong 10 ngày tới.

Tuổi Mão

Trong 10 ngày tới, con giáp may mắn này có thể tìm kiếm được những cơ hội mới ở những nơi mà bạn không ngờ đến. Nếu là người làm công ăn lương sẽ có cơ hội được tăng chức, tăng lương còn nếu là người kinh doanh, buôn bán thì việc kinh doanh hồng phát, lợi nhuận đầy túi. Đồng thời, bạn nên giữ một tâm hồn cởi mở, bạn sẽ được đưa đường dẫn lối để phát triển và đổi mới hơn nữa trong cuộc sống của mình.

Ngoài ra, đường tình duyên của Mão lại rất tươi sáng, đặc biệt là những người còn một thân một mình. Những người độc thân có nhiều vệ tinh vây bám xung quanh và bạn cũng tìm được người ưng ý để bắt đầu một mối quan hệ mới. Thậm chí, nhân duyên còn có thể xuất hiện ở ngay nơi làm việc. Các cặp đôi cũng có cơ hội để hâm nóng tình cảm đôi lứa.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này sẽ làm ăn gặp thời, gặp thế nên tiền chảy về túi như nước. Với những người làm công ăn lương, bạn có thể cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Bạn sẽ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. 

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và mối quan hệ của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Gia đình người tuổi Dậu sẽ có nhiều tin vui như sức khoẻ dồi dào và bình an vô sự trong thời gian sắp tới.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con khỉ sẽ gặp thuận lợi trong cả công việc hay tài lộc. Dự định của bạn đang được thực hiện thông thuận và đích đến đã không còn xa. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng, đạt được những thành tựu đáng kể và thu nhập tăng lên đều đặn. Nhân viên văn phòng sẽ nhận được sự hướng dẫn từ người đi trước, được lợi rất nhiều, thu nhập tăng lên đáng kể.

Về chuyện tình cảm, bạn đang thích thầm "nửa kia" của mình có chút khởi sắc, đối phương là người hài hước và đặc biệt thích làm bạn cười, cả hai sẽ cảm thấy hòa thuận với nhau hơn. Các cặp đôi có những thay đổi tích cực trong tình yêu. Bạn và nửa kia đã dần tìm được những cảm xúc tuyệt vời, có thể nói là trước nay chưa từng có. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp sau sẽ được Thần Tài 'bảo hộ', công việc 'hái ra tiền', vận may ngập tràn

Đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp sau sẽ được Thần Tài 'bảo hộ', công việc 'hái ra tiền', vận may ngập tràn

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài "bảo hộ", công việc "hái ra tiền", vận may ngập tràn trong 10 ngày nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 25 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'