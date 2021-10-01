Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp TRÚNG MÁNH, giàu sang vô đối, phú quý ngập tràn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 01/10/2021 15:00

Điều kiện thành công tiên quyết cho họ trong thời gian tới chính là nhờ sự kiên trì, quyết tâm của bạn. Khi ấy, dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn.

Tuổi Dậu

Theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Dậu cực kỳ giỏi chiến đấu và có kĩ năng sinh tồn, có nhiều mối quan hệ ngoại giao. Họ luôn có đức tin kiên định và cực kỳ đầu tư cho sự nghiệp của bản thân, dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng sẽ kiên trì giải quyết tới cùng.

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Ảnh minh họa: Internet

Chính nhờ tính hướng thiện và sự nỗ lực hết mình của họ, trong 10 ngày tới, quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện, không ai khác chính là người thân trong gia đình. Con giáp này sẽ như cá chép vượt vũ môn, gặt hái tài lộc dồi dào, làm ăn viên mãn, kinh doanh được lộc. Một phát lên tiên, hưởng lộc nhà trời ắt hẳn là viễn cảnh quá gần nếu họ biết tranh thủ cơ hội vàng mười này để đi lên!

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ là người sinh ra nếu may mắn sẽ được trời ban cho khí chất phi phàm, biểu hiện xuất chúng, có số hưởng vinh lộc phù quý. Cuộc đời đi liền với tài vận và duyên phận cực phẩm.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi tác càng cao, con giáp này càng dễ được mọi người nể trọng, miễn là biết cần cù học hỏi không kiêu ngạo, kiên định với đam mê và sở thích mình có, chắc chắn họ sẽ lên dần đến đỉnh cao danh vọng khi ngoài 30. Chưa kể với khả năng vốn có, việc họ đạt tới đỉnh thành công khi còn trẻ tuổi cũng là điều dễ hiểu.

Điều kiện thành công tiên quyết cho họ trong 10 ngày tới chính là sự kiên trì, quyết tâm. Khi ấy, dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân là cấp trên và cộng sự giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn. Từ đó, tiền tài cũng ngày một khởi sắc vượt bậc không ngờ, đừng bỏ cuộc sớm nhé!

Tuổi Tuất

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Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất vốn hiền lành, tài đức song toàn nhưng nhược điểm của họ là coi trọng vật chất. Việc gì gắn tới tiền là họ luôn căng mắt, chặt lòng nên dễ bị người khác để ý, coi thường. Nhờ được phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ với họ chính là bạn bè, người thương nên trong 10 ngày tới, con giáp này được thần Tài ưu ái, rót lộc vào nhà, phúc tài song thụ, vô cùng hạnh phúc.

Chỉ cần làm việc lương thiện, tích đức đủ đầy, ắt hẳn họ sẽ khiến nhiều người ghen tị. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần để ý sức khỏe, làm việc cân bằng với dinh dưỡng hài hòa, tránh bệnh ngoài da và bệnh đường tiêu hóa. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Sách tử vi chỉ rõ những con giáp dưới đây sẽ thăng quan phát tài, đầu tư vào đâu cũng trúng lớn trong thời gian tới.

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