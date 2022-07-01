Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp nữ phúc hậu bẩm sinh, càng 'ĐẪY ĐÀ' vận may càng tới ào ào, tài lộc thăng hoa, vượng phu ích tử

Theo số 12 con giáp, 3 con giáp nữ dưới đây có thân hình “ phúc hậu”, có tướng vượng phu ích tử, có tài lộc về sau.
- Tử vi từ 1/7 - 5/9/2022: 3 con giáp có cơ hội đổi đời trở nên giàu có, trở thành đại gia, tiền bạc đầy túi
- Tử vi đầu năm 2023: TOP 3 con giáp nữ chung thủy bậc nhất, yêu đến lúc răng long đầu bạc, trọn đời trọn kiếp với một người
Tuổi Tuất
Thể chất trời cho tuổi Tuất là có da có thịt, nên phải giữ lấy cơ thể đó thì tài vận và sự may mắn mới dồi dào. Là một người đảm việc nhà giỏi việc xã hội, chăm chồng chăm con cực kì mát tay.
Người vợ tuổi Tuất mập mạp còn có khả năng giúp chồng gầy dựng sự nghiệp vững chắc, trở thành “cánh tay phải” về cả mặt kinh tế và tinh thần cho chồng trên con đường làm giàu.
Tuổi Hợi
Số trời đã định phụ nữ tuổi Hợi có cuộc đời khá sung túc và ấm êm và nếu như họ vẫn giữ được cơ thể khỏe mạnh và trọn trịa, vận may và tiền tài sẽ dồi dào hơn gấp bội lần.
Cô gái tuổi Hợi có thể kiểm soát mọi việc trong gia đình để chồng yên tâm công tác bên ngoài, chỉ cần nhà nhà chồng sống biết điều và tử tế thì nữ tuổi Hợi sẽ đền đáp gấp 10 lần sự tử tế đó.
Tuổi Tý
Lịch sự và tinh tế, phụ nữ tuổi Tý có tài năng giúp đỡ chồng trong cả công việc lẫn đời thường, trời sinh số tuổi Sửu là phải tròn trịa khi đó phúc khí mới thịnh vượng, mau phát tài, gia đạo mới an yên, viên mãn.
Phụ nữ tuổi Tý thuộc top những con giáp có tứ đức, có số vượng phu ích tử bởi họ sinh ra đã là người sống vì gia đình. Họ giỏi việc quán xuyến gia đình, biết vun vén, là hậu phương vững chắc của chồng.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.