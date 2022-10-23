Đúng 10 ngày tới (24/10 - 2/11): 3 con giáp nắm chắc vé vàng Thần Tài, gom vàng vét bạc, cơ ngơi đồ sộ, tiền tài nặng trĩu

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 17:06

Những con giáp may mắn hơn người này sẽ toàn đón nhận những tin vui từ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống vào 10 ngày tới.

Tuổi Dậu

Trong 10 ngày tới, tuổi Dậu sẽ đón khá nhiều tin vui. Dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng mà con giáp này đang mong chờ. Quý nhân sẽ xuất hiện và dìu dắt Dậu trong công việc. Bởi vậy, sẽ không khó để bản mệnh tìm ra hướng đi phù hợp. Đặc biệt, tài lộc của Dậu sẽ rất vượng. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn những người tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công, có nguồn thu nhập ổn định.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu cũng có nhiều niềm vui. Mối quan hệ của Dậu đang có dấu hiệu thăng hoa và chuyển sang cấp độ mới. Đối với những người tuổi Dậu đã có quá trình tìm hiểu đủ thì đây là dịp tốt để ngỏ lời, tiến hành các bước cưới hỏi, bắt đầu cuộc sống hôn nhân, tạo lập gia đình riêng. Người tuổi Dậu độc thân cũng có nhiều cơ hội phát triển tình cảm với crush.

Đúng 10 ngày tới (24/10 - 2/11): 3 con giáp nắm chắc vé vàng Thần Tài, gom vàng vét bạc, cơ ngơi đồ sộ, tiền tài nặng trĩu - Ảnh 1
Trong 10 ngày tới, tuổi Dậu sẽ đón khá nhiều tin vui. Dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng mà con giáp này đang mong chờ. Quý nhân sẽ xuất hiện và dìu dắt Dậu trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, người tuổi Tỵ sẽ đón nhiều tin vui trong phương diện tài chính vào 10 ngày tới đây. Tuổi Tỵ theo nghiệp buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng do có tài tinh chiếu mệnh. Nếu như biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời Tỵ sẽ thu về lợi nhuận rất lớn.

Còn người tuổi Tỵ làm công ăn lương sẽ có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Đây là thành quả bạn xứng đáng nhận được vì tất cả những cố gắng trong thời gian qua. Nhìn chung, bản mệnh sẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc. Càng vui hơn là chuyện tình cảm của Tỵ cũng có nhiều tiến triển tích cực. Đây chính là thời điểm thích hợp để hóa giải những mâu thuẫn và hiểu lầm với nửa kia.

Đúng 10 ngày tới (24/10 - 2/11): 3 con giáp nắm chắc vé vàng Thần Tài, gom vàng vét bạc, cơ ngơi đồ sộ, tiền tài nặng trĩu - Ảnh 2
Theo tử vi, người tuổi Tỵ sẽ đón nhiều tin vui trong phương diện tài chính vào 10 ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian 10 ngày tới đây, tuổi Thân sẽ nhận nhiều tin vui trong công việc, hầu hết những ý tưởng sáng tạo của bạn đều có thể áp dụng ngay, đồng thời hứa hẹn gặt hái được những thành tích bất ngờ. Cũng vì như vậy mà con giáp này càng làm việc hăng say hơn khiến một số hạng mục hoàn thành sớm hơn cả thời gian dự kiến. Bản mệnh cũng có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác.

Trong tình cảm, tuổi Thân độc thân sẽ có nhiều mối quan hệ thân thiết. Con giáp này dễ dàng làm quen, bắt chuyện và gây ấn tượng tốt với người khác để từ đó xây dựng các mối thân tình. Dù vậy nhưng Thân vẫn nên vẫn nên chú ý tới hành vi và tác phong chuẩn mực để tránh gây đàm tiếu, thị phi không hay, ảnh hưởng tới danh dự cá nhân.

Đúng 10 ngày tới (24/10 - 2/11): 3 con giáp nắm chắc vé vàng Thần Tài, gom vàng vét bạc, cơ ngơi đồ sộ, tiền tài nặng trĩu - Ảnh 3
Thời gian 10 ngày tới đây, tuổi Thân sẽ nhận nhiều tin vui trong công việc, hầu hết những ý tưởng sáng tạo của bạn đều có thể áp dụng ngay, đồng thời hứa hẹn gặt hái được những thành tích bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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