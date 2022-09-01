Đúng 10 ngày tới (2/9 – 11/9), 3 con giáp tài lộc thăng hạng, trúng số bất ngờ, tiền bạc rủng rỉnh, cơ ngơi đồ sộ, gom vàng vét bạc về nhà, vận trình đại cát, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi dự báo, công việc của người tuỗi Mão sẽ có nhiều dấu hiệu thăng tiến đúng 10 ngày tới (2/9 – 11/9). Con giáp may mắn đang cố gắng để có được vị trí tốt trong công việc nên càng phải dốc hết sức lực mà làm việc. Muốn nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên thì bạn phải thể hiện bằng hành động của mình.

Tình yêu của con giáp viên mãn, hanh phúc. Bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương và sát cánh bên nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Tình yêu ngày càng mặn nồng, bền chặt.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp tài giỏi, sáng suốt nhất trong số 12 chòm sao. Không những thế, con giáp này còn có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể dự đoán được sự việc trong tương lai gần.

Trong công việc, con giáp này thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm. Họ là người dám nghĩ, dám làm, không dễ dàng gì bỏ cuộc dễ dàng. Người tuổi Thìn không dễ dàng gì để khó khăn quật ngã.

Đúng 10 ngày tới (2/9 – 11/9), con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ nên tài vận của họ vượng hơn thấy rõ. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện phát huy tài năng.

Sự nghiệp của họ nhờ đó cũng dần nâng lên một tầm cao mới. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và thể lực cho một chuyến đi công tác trong tương lai gần. Nếu cố gắng, nỗ lực, con giáp này sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Tý

Đúng 10 ngày tới (2/9 – 11/9), cung thu nạp của người tuổi Tý có sao tốt kề cận. Nhờ có phúc tinh này mà mọi khó khăn ở tháng trước đều được hóa giải, sau cơn mưa trời lại sáng. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, tiền tài sẽ từ trên trời rơi xuống, cuộc sống sung túc nằm ngay trước mặt.

Đúng 10 ngày tới (2/9 – 11/9), tuổi Tý trúng số bất ngờ, tiền bạc rủng rỉnh, cơ ngơi đồ sộ. (Ảnh minh họa: Internet)

Ngoài ra, đối với một số bạn tuổi Tý 10 ngày tới (2/9 – 11/9) tới không cần phụ thuộc vào lương cứng vẫn có thể hái ra tiền. Đồng thời, người tuổi Thìn trong thời gian này phàm là làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, đừng tự tin thái quá, hãy tin rằng “nước chảy đá mòn”, chỉ cần bạn cố gắng, cơ hội chuyển mình trong tương lai sẽ đến sớm thôi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo