Tuổi Mão thuộc hành Thổ, nạp âm “vàng trong cát”, còn được gọi là “Mèo vàng”. Sau ngày Lễ 2/9/2022 , người tuổi Mão nhờ có “thổ long” phù trợ mà tài vận hanh thông. Nếu bạn đi đúng hướng, tài vận sẽ càng mạnh hơn, khiến bạn trở nên giàu sang phú quý không ai bì kịp, trước đây khó khăn bao nhiêu, sau này giàu có bấy nhiêu.

Mặt khác, đối với một số bạn tuổi Mão, đời sống vợ chồng vô cùng hạnh phúc, sau ngày Lễ 2/9/2022 tới những người có gia đình có cơ hội đón thêm thành viên mới. Thêm vào đó, người tuổi Mão cần chú ý, thời gian không phải là vô tận, nên nhớ mỗi ngày trôi qua đều rất đáng quý, hãy làm việc thật chăm chỉ, thành công sẽ đến trong tương lai.

Tử vi dự báo, sau ngày Lễ 2/9/2022 công việc của người tuổi Tý sẽ có nhiều dấu hiệu thăng tiến. Con giáp may mắn đang cố gắng để có được vị trí tốt trong công việc nên càng phải dốc hết sức lực mà làm việc. Muốn nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên thì bạn phải thể hiện bằng hành động của mình.

Tình yêu của con giáp viên mãn, hanh phúc. Bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương và sát cánh bên nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Tình yêu ngày càng mặn nồng, bền chặt.

Tuổi Tuất

Tuất vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Sau ngày Lễ 2/9/2022, người tuổi Tuất rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Con giáp này từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Tuất có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Sau ngày Lễ 2/9/2022, tuổi Tuất là có cơ may trúng số độc đắc, gom hết lộc trời, lột xác đổi đời. (Ảnh minh họa: Internet)

Thời gian này, vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiêm.