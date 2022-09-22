Đúng 10 giờ ngày mai (23/9), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, một bước thăng hoa, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 18:05

Đúng 10 giờ ngày mai (23/9), 3 con giáp gặp nhiều điều may, mọi dự định đều sẽ sớm trở thành hiện thực.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Con giáp tuổi này tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Đúng 10 giờ ngày mai (23/9), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, một bước thăng hoa, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, nằm trên đống vàng - Ảnh 1
Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10 giờ ngày mai, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 10 giờ ngày mai, Tam Hội tạo điều kiện cho con giáp tuổi Thìn với thời cơ kết nối với bạn bè, người thân nhiều hơn. Bạn cũng với thể gặp gỡ những người mới, mở rộng vòng quan hệ.

Đúng 10 giờ ngày mai (23/9), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, một bước thăng hoa, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, nằm trên đống vàng - Ảnh 2
Tuổi Thìn xử lý rất nhiều tình huống liên quan tới tiền nong. Đây là ngày với lợi nhuận tốt như mong đợi đối với những người nào đang kinh doanh đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài nâng đỡ để con giáp tuổi Thìn xử lý rất nhiều tình huống liên quan tới tiền nong. Đây là ngày với lợi nhuận tốt như mong đợi đối với những người nào đang kinh doanh đầu tư.

Hứa hứa hẹn sẽ nhận được một dự án to và bạn sẽ phải hao tốn nhiều công sức vào nó. Bạn cần nhiều thời kì hơn để đầu tư vào công việc cũng như xây dựng một hàng ngũ nhân sự để hoàn thiện nó.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới, họ có óc kiếm tiền tốt, có tầm nhìn xa, biết nhìn nhận vấn đề và có kỹ năng phân tích vững vàng. Nhờ đó, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể giải quyết được.

Đúng 10 giờ ngày mai (23/9), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, một bước thăng hoa, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, nằm trên đống vàng - Ảnh 3
Người tuổi Sửu sẽ có tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10 giờ ngày mai, người tuổi Sửu sẽ có tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai.

Thời gian tới, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Sửu nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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