Từ 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 23/9/2022, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 13:12

Từ 9 giờ thứ Sáu ngày 23/9, những con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa cả tiền lẫn tình

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi là những người có ý thức tự tôn cực kỳ cao và vô cùng độc lập. Họ rất thích được làm lãnh đạo và che chở cho những người khác. Họ thích sự công bằng và sẽ không chịu lùi bước trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào, nếu cảm thấy họ là người có lý.

Từ 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 23/9/2022, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
Khác với trước đó, công việc tới tay còn hỏng, thời gian tới, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Từ 9 giờ sáng thứ Sáu tuần này, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với trước đó, công việc tới tay còn hỏng, thời gian tới, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tử vi cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Tuổi Tuất

Phóng túng, bất cần, người tuổi Tuất được cho là một trong số ít các con giáp thường đưa ra những quyết định khá vội vàng và liều lĩnh. Thế nhưng, thực tế cho thấy là đa số các quyết định này lại giúp đưa họ trở thành những người thành đạt và giàu có trong cuộc sống.

Từ 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 23/9/2022, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
Mệnh chủ nắm quyền hành trong tay, có quyền hô mưa gọi gió, làm gì cũng được người trên kẻ dưới nhiệt thành ủng hộ - Ảnh minh họa: Internet

Từ 9 giờ ngày 23/9, mọi việc của người tuổi Tuất thuận buồm xuôi gió, nhất là phương diện công việc, sự nghiệp. Lộc Nguyên cung gặp Chính Ấn đại vận, đường quan lộc, công danh của người tuổi Tuất xán lạn. Mệnh chủ nắm quyền hành trong tay, có quyền hô mưa gọi gió, làm gì cũng được người trên kẻ dưới nhiệt thành ủng hộ.

Dù thế nào đi nữa, sự nghiệp đang có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp, tuổi Tuất có thể tự hào vì điều đó. Nhưng đừng tới mức “ngủ quên trên đỉnh vinh quang”, tỏ ra ngạo mạn, khinh thường người khác rồi tự chuốc tai họa.

Tuổi Dậu

Đúng 9 giờ ngày mai (23/9), sẽ là thời điểm cực kỳ may mắn đối với những người tuổi Dậu có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh buôn bán. Tử vi dự báo con giáp này sẽ có vận trình đầy tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Từ 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 23/9/2022, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 3
Người tuổi Dậu được dự đoán sẽ gây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thu về những khoản tiền xứng đáng với công sức họ bỏ ra, nếu không trở thành đại gia thì chí ít cũng có một cuộc sống dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ ngoại giao của người tuổi Dậu được mở rộng, phát huy tốt vai trò giúp thúc đẩy công việc kinh doanh làm ăn được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, người tuổi này còn được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp khó khăn gì thì cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Trong thời điểm này và về sau, người tuổi Dậu được dự đoán sẽ gây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thu về những khoản tiền xứng đáng với công sức họ bỏ ra, nếu không trở thành đại gia thì chí ít cũng có một cuộc sống dư dả, thoải mái, sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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