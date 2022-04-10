Đúng 0h thứ Hai (11/4) - top con giáp "hút cạn lộc trời", đào trúng mỏ vàng cực to, sau một đêm vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 15:39

Tử vi ngày 11/4 dự đoán 3 con giáp này sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập do đó mà cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Tuất

 

Ngày mới tuổi Tuất có Thiên Ấn chiếu mệnh, trong công việc có uy quyền, có tiếng nói. Tuy nhiên tuổi này có chút cứng nhắc, nghiêm nghị và kỷ cương nên công việc vẫn chưa thể phát triển được, đặc biệt là những bạn làm kinh doanh.

 

Vận tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Hỏa sinh Thổ. Con giáp này nhận được sự ủng hộ từ người thân và nửa kia nhiều hơn mọi ngày. Có đôi lúc hơi vất vả nhưng được mọi người động viên nên mệt mỏi tan biến hết.

 

Đường tài lộc cũng may mắn không kém. Mỗi ngày, bạn nỗ lực hết sức không phải để theo đuổi giấc mơ vĩ đại nào đó, mà là để cuộc đời mình sau này không chỉ toàn hối hận. 

 

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 11/4 dự đoán tuổi Hợi sẽ gặp vận may hanh thông, vận trình tài lộc được cải thiện đáng kể. Từ giờ đến Rằm tháng 3 âm lịch, cuộc sống của tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực, may mắn không chỉ đến một lần mà đến nhiều lần, mọi việc tưởng chừng khó giải quyết lại suôn sẻ.

Đúng 0h thứ Hai (11/4) - top con giáp 'hút cạn lộc trời', đào trúng mỏ vàng cực to, sau một đêm vươn lên thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, chỉ cần tuổi Hợi không ngừng nỗ lực, vững tâm thì công việc nhất định diễn ra tốt đẹp, những nhiệm vụ được giao sẽ có những bước đột phá, gây ấn tượng mạnh với cấp trên và đồng nghiệp. Thời gian sắp tới, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, kéo theo tài vận dồi dào hơn, thậm chí cuối năm có người đổi đời sau một đêm. 

Tuổi Dậu

Bước sang năm 2022, do Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, nên sẽ báo hiệu một năm ổn định, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. So với năm 2021, công việc làm ăn của bản mệnh này diễn ra khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, có khả năng thăng tiến hoặc tăng lương thưởng vào những tháng cuối năm.

Trong khi đó, những người tuổi Dậu tự kinh doanh, làm chủ cũng có thêm các nguồn thu bên ngoài nên tổng thu nhập năm 2022 của họ cũng rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai, giúp cuộc sống của họ rất thoải mái, sung túc.

Tử vi ngày 11/4 dự đoán tuổi Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập do đó mà cũng tăng lên đáng kể. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và không chi tiêu hoang phí, tuổi Dậu sẽ không cần lo lắng chuyện tiền nong, thậm chí còn có thể tích lũy được một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới của họ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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