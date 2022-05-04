Không chỉ thăng chức tăng lương, 3 con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn ghen.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng từ 10/4 âm lịch trở đi, tuổi Tý sẽ đạt được nhiều thành công đầy hứa hẹn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này gặt hái được thành tự trong cả sự nghiệp lẫn tài chính. Mức độ thành công phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản mệnh nhưng dự đoán số tiền mà Tý kiếm được sẽ không nhỏ. Khoản thu nhập này giúp tuổi Tý có cuộc sống thoải mái, thảnh thơi hơn.

Người tuổi Tý nên tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong khoảng thời gian tới để đạt được những thành quả rực rỡ hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi 10/4 âm lịch này cho biết, vận thế của Tuất càng vượng, mọi việc suôn sẻ, chỉ cần con giáp này làm những gì mình cho là đúng và tập trung hơn vào việc kiếm tiền là có thể nhận được nhiều tài lộc. Tuất là người có đầu óc linh hoạt, có năng lực trong công việc và có thể xử lý bất cứ việc gì với khả năng thích ứng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuất sống luôn có mục tiêu, lý tưởng và theo đuổi ước mơ rất rõ ràng, trong tuần mới này vận khí của Tuấti cực vượng, có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc kiếm tiền. Với sự thông minh và tài giỏi của Tuất, việc kiếm tiền đương nhiên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ có vận trình tài lộc thăng hoa vào tháng 4 âm lịch này. Bắt đầu từ đầu tháng, tuổi Dậu sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, bất kể làm việc gì họ cũng tìm được hướng đi riêng, thậm chí có những người còn thỏa sức sáng tạo, tìm được những ý tưởng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến.

Thời gian 10/4 âm lịch tới, công việc có nhiều khởi sắc, đối với những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao nhiều trọng trách, có thể được thăng chức trong thời gian ngắn sắp tới, và đương nhiên chuyện tăng lương không còn xa xôi. Từ giờ đến cuối năm, những người tuổi Dậu sẽ có vận đào hoa cao chiếu, muốn không mệt mỏi cũng khó vì có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ, thậm chí có người là quý nhân, có thể giúp họ thăng hoa trong tương lai.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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