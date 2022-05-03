Khổ tận cam lai, Thần phật mở kho phát tiền, 3 con giáp phát tài 5 ngày đầu tháng 4 âm lịch - chính thức thăng hoa cả tình lẫn tiền

Những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ có vận trình tài lộc trong vòng ba năm rất tốt. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Ngọ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong 5 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Ngọ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải trong vòng 5 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Không chỉ vậy, trong 5 ngày đầu tháng 4 âm lịch, những người tuổi Ngọ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong 3 năm tới có lẽ người tuổi Ngọ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây không phải là giấc mớ, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn.

Những người tuổi Dần có hiếu, hào hiệp, hay khen ngợi, nhất định sẽ có tương lai tươi sáng. Hổ là người mạnh dạn, trung thực, sống không dựa dẫm nên rất được lòng người. Con giáp Hổ không thích thua, sau thành công không muốn bỏ cuộc, nhưng tháng 4 âm lịch, họ tiếp tục được lợi từ việc chăm chỉ làm ăn, công việc làm ăn phát đạt, chuyện này không bao giờ tái diễn nữa. Con giáp có sao Kình dương chiếu mệnh, có vai vế chính thức, dễ được thăng chức, tăng lương.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành vào tháng 4 âm lịch này. Đối với những người coi trọng sự nghiệp, thì đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời, những nỗ lực mà họ từng bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, những hoài bão mà họ từng ấp ủ đang đến giai đoạn hoàn thành.

Thời gian 5 ngày đầu tháng 4 âm lịch, tuổi Hợi sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, thần tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Đây cũng là giai đoạn những người tuổi Hợi đang mơ hồ về tương lai sẽ tìm được con đường riêng, cuối năm nay chuyện đổi đời, hay tăng thêm thu nhập chỉ trong tầm tay.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.