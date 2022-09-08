Đúng 09h09 ngày 09/9/2022: 3 con giáp đón nhiều tin vui về tài lộc, có cơ hội cải vận đổi đời, phát tài nhờ 'trúng số độc đắc', tiền nhiều không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 20:01

3 con giáp này sẽ lật ngược tình thế vào ngày 09/9/2022.

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của tuổi Tuất cũng được cải thiện đáng kinh ngạc trong những tháng cuối năm Canh Tý. Vốn là người hiền lành, tốt bụng lại phúc khí dồi dào mà khó khăn trong thời gian qua chỉ là bước đệm cho sự thành công sắp tới.

Nhờ Quý Nhân nâng đỡ hết lòng nên Tuất hóa hung thành cát. 09h09 ngày 09/9/2022, con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục làm ai nấy cũng phải ngưỡng ngàng, tiền bạc cứ thế mà chất đầy két lúc nào không hay.

Đúng 09h09 ngày 09/9/2022: 3 con giáp đón nhiều tin vui về tài lộc, có cơ hội cải vận đổi đời, phát tài nhờ 'trúng số độc đắc', tiền nhiều không ai bằng - Ảnh 1
09h09 ngày 09/9/2022, con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục làm ai nấy cũng phải ngưỡng ngàng, tiền bạc cứ thế mà chất đầy két lúc nào không hay. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Dường như vận trình tuổi Dậu trong quãng thời gian qua không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, bước sang những tháng cuối năm con giáp này rũ bỏ vận đen đón nhận nhiều tin vui.

09h09 ngày 09/9/2022 tuổi Dậu sẽ gặp rất nhiều quý nhân phù trợ. Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ được ngôi sao may mắn chiếu sáng. Không chỉ được sếp trên ưu ái mà những chú Rồng còn có nhiều tài lộc, công việc hanh thông. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tỏa sáng rực rỡ, tiền vào như nước. Nói chung, cuối năm Canh Tý là những tháng ngày may mắn nhất của tuổi Dậu.

 

Tuổi Hợi

Trở thành con giáp may mắn cuối năm 2020, Hợi sau quãng thời gian chăm chỉ, nỗ lực và cố gắng hết mình thì 09h09 ngày 09/9/2022 sẽ gặt hái được nhiều hoa thơm trái ngọt như ý giúp tài lộc vươn lên một cách mạnh mẽ.

Bên cạnh công việc thuận buồm xuôi gió, tài lộc rộng mở thì con đường quan lộ cũng thăng tiến ầm ầm. Cứ theo đà này, đến cuối năm kinh tế vững mạnh, cơ hội tiến thân sáng lạn. Đặc biệt, nhân duyên của Hợi đỏ thắm, người độc thân có đôi có cặp, tâm đầu ý hợp, quấn quýt bên nhau tính chuyện về chung một nhà, đúng là song hỷ lâm môn.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (9/9/2022), thần linh để mắt ban vàng bạc, 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, kiếm tiền bạc tỷ, trở mình thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (9/9/2022), thần linh để mắt ban vàng bạc, 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, kiếm tiền bạc tỷ, trở mình thành đại gia

Tử vi 12 con giáp cho hay, sau 17 giờ chiều mai (9/9/2022), 3 con giáp may mắn này được thần linh ưu ái cho nhiều tài lộc, thu về tiền tỷ ngập nhà, sự nghiệp thành toại, ăn nên làm ra.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng