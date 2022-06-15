Dù thất bại vẫn 'vững tay chèo' không bao giờ bỏ cuộc là châm ngôn sống của các con giáp ý chí kiên cường, dễ làm nên việc lớn

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 23:10

Họ luôn có mục tiêu sống và phương hướng sống rất rõ ràng, dù làm bất cứ chuyện gì.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là hành động tích cực, nhanh gọn, yêu thích sự tự do. Họ vì danh vọng mà sẵn sàng nỗ lực hơn người khác rất nhiều nên nhờ đó họ thường gặt hái nhiều thành công. Họ luôn lạc quan, tích cực đối mặt với cuộc sống, chấp nhận chịu trách nhiệm.

Với tính cách kiên định, quyết đoán họ càng đi càng đầy dũng khí, khó khăn càng khiến họ thêm động lực để giành thêm những thành công mới.

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp, tuổi Mùi là người có ý chí mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn nhất, họ không sợ cực khổ, chỉ sợ mình không thể tạo được cuộc sống hạnh phúc hằng mơ ước. Đa số những người tuổi Mùi không phải được sinh trưởng trong gia đình giàu có, vì vậy họ luôn phải đối diện với cuộc sống không mấy hạnh phúc. Dòng đời đưa đẩy khiến tuổi Mùi luôn phải suy nghĩ, phiền não.

Dù thất bại vẫn 'vững tay chèo' không bao giờ bỏ cuộc là châm ngôn sống của các con giáp ý chí kiên cường, dễ làm nên việc lớn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, tuổi Mùi có vận mệnh phú quý, nhưng họ phải thay đổi suy nghĩ và cách sống của mình thì mới mong làm giàu.

Bước vào giai đoạn trung niên, tuổi Mùi cần sống thoải mái hơn, để mặc mọi thứ tự nhiên, điều gì đến sẽ đến, coi mọi thứ như nhân duyên trời định, chỉ có như vậy thì mới mong làm giàu, phát tài. Sau 40, tuổi Mùi không những có được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp mà tài vận dù có xa cách mấy cũng sẽ tự chạy về túi tuổi Mùi. Hậu vận có khả năng xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn, thập toàn thập mỹ.

Tuổi Tuất

Với tính cách dũng cảm, quan điểm luôn thận trọng và gan dạ và vô cùng trách nhiệm, bất kể trong công việc hay trong gia đình, tuổi Tuất luôn là người gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất. Họ luôn có mục tiêu sống và phương hướng sống rất rõ ràng, làm bất cứ chuyện gì, quyết định gì đều được suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng chứ không bị cảm tính chi phối.

Đối với họ, áp lực lại chính là nguồn dinh dưỡng nuôi sống mạnh mẽ ý chí và thực lực để chinh phục những mục tiêu mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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