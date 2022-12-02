Dự đoán tử vi tuần mới (5/12 – 11/12), 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, sự nghiệp chạm đến vinh quang, trúng số bất ngờ, tiền vàng bủa vây, vinh hoa phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 15:00

Tử vi dự báo tuần mới (5/12 – 11/12), 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, sự nghiệp chạm đến vinh quang, trúng số bất ngờ, tiền vàng bủa vây, vinh hoa phú quý ngập nhà

Tuổi Dần

Dần may mắn khi có những giai đoạn cuối năm mọi sự vô cùng hanh thông. Công việc gần Tết hoàn thành xong với kết quả ngoài mong đợi. Bạn có thể yên tâm đón một cái tết thảnh thơi bên gia đình và bạn bè. Cấp trên hết lời khen ngợi tinh thần làm việc dịp cuối năm của bạn và hứa hẹn ra Tết sẽ có khoản thưởng kha khá.

Dự đoán tử vi tuần mới (5/12 – 11/12), 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, sự nghiệp chạm đến vinh quang, trúng số bất ngờ, tiền vàng bủa vây, vinh hoa phú quý ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo tuần mới (5/12 – 11/12), tuổi Dần tình cảm như ý, bạn đã tìm được một nửa như ý trước Tết, có thể yên tâm mà trả lời câu hỏi của mọi người về chuyện tình cảm ngày Tết rồi đó nhé.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người không bao giờ nản lòng hay lo sợ trước sự vất vả trong công việc. Ngay cả khi mọi người đều đang chán nản thì bạn vẫn sẽ nghiêm túc và kiên trì hoàn thành công việc được giao. Tài vận của người tuổi Dậu trong tháng 12 rất tốt, biểu hiện là thu nhập của các bạn có cơ hội gia tăng đáng kể và nguồn tiền này chủ yếu đến từ công việc của các bạn.

Dự đoán tử vi tuần mới (5/12 – 11/12), 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, sự nghiệp chạm đến vinh quang, trúng số bất ngờ, tiền vàng bủa vây, vinh hoa phú quý ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (5/12 – 11/12) cho biết, trong tháng cuối cùng của năm 2022, lời khuyên dành cho những người thuộc con giáp này nên tích cực và hăng hái hơn, chấp nhận nỗ lực hi sinh nhiều hơn một chút, tranh thủ tài vận tốt để có thể gặt hái những thành tựu rực rỡ.

Tuổi Mão

Cuối năm 2022 là năm hãm tài của Mão, tuy nhiên không phải lúc nào con giáp này cũng gặp xui xẻo, khó khăn. Dự đoán tử vi tuần mới (5/12 – 11/12), là thời điểm may mắn hiếm hoi trong năm của Mão. Giai đoạn này, vận khí của Mão sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới. Bạn nên nắm bắt cơ hội, tăng mạnh đầu tư trong thời điểm này, để gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng.

Dự đoán tử vi tuần mới (5/12 – 11/12), 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, sự nghiệp chạm đến vinh quang, trúng số bất ngờ, tiền vàng bủa vây, vinh hoa phú quý ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi hôm nay ngày (2/12/2022), TAM HỢP PHÙ TRỢ, 3 con giáp công danh rạng rỡ, phúc khí lên hương, công danh rực sáng, tiền bạc vô ngần, giàu sang vùn vụt

Tử vi hôm nay ngày (2/12/2022), 3 con giáp này công danh rạng rỡ, phúc khí lên hương, công danh rực sáng, tiền bạc vô ngần, giàu sang vùn vụt

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