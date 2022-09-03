Người tuổi Mùi là một trong những con giáp có nguồn thu nhập khá dồi dào trong tháng này. Bạn làm việc tốt nên dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, có cơ hội được tăng lương thăng chức. Nguồn thu chủ yếu dựa vào khoản tiền lương cố định hàng tháng. Số tiền đầu tư cho các hoạt động kinh doanh bất động sản , cổ phiếu tuy không có lợi nhuận khả quan như dự tính nhưng cũng không có dấu hiệu thâm hụt.

Dự đoán tử vi tuần mới ngày (5/9 – 11/9) những bạn làm kinh doanh buôn bán thì bạn sẽ được hưởng một khoản lợi nhuận tương xứng với công sức đã bỏ ra. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập không thể nào ít hơn người khác được.

Tử vi 12 con giáp dự báo tháng này, vận trình của người tuổi Thân được đánh giá là không thuận lợi do con giáp này vướng hạn Tam Tai. Tuy nhiên, càng về cuối tháng, vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi thích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.

Điều này thể hiện rõ tuần mới ngày (5/9 – 11/9). Tài vận của tuổi Thân vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này.

Tuổi Thân đầu tư vào đâu thì ở đó sinh lời. Bản mệnh còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn.

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi bẩm sinh đã có tài vận tốt đẹp, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Điều này là do con giáp này làm việc gì cũng nhẫn nại, chăm chỉ và luôn biết giúp đỡ người khác nên luôn có quý nhân ra tay tương trợ lúc khó khăn.

Dự đoán tử vi tuần mới ngày (5/9 – 11/9), vận may luôn đến với con giáp này. Cho dù làm bất cứ việc gì, người tuổi Hợi cũng thành công nhanh chóng nên công việc có bước tiến lớn và thu nhập cũng tăng lên gấp đôi, gấp ba. Con giáp này sớm có thể tậu nhà, mua xe.

Dự đoán tử vi tuần mới ngày (5/9 – 11/9), tuổi Hợi trúng số độc đắc dễ như ăn bánh, thu nhập tăng lên gấp đôi, gấp ba. (Ảnh minh họa: Internet)

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